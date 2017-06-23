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23 Haziran 2017 13:26

TİKA’dan Yemen’de bin kişilik iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Yemen’in geçici başkenti Aden’de bin kişilik iftar programı düzenlendi.

TİKA’dan Yemen’de bin kişilik iftar

23 Haziran 2017 13:26


Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda Ramazan ayı kapsamında iftar sofraları kuran TİKA, Yemen’in geçici başkenti Aden’de de Aden Gençlik Platformu iş birliği ile iç savaşta şehit olanların ailelerine iftar programı düzenlendi. İç savaşta yakınları şehit olan ailelerin davetli olduğu stadyumdaki iftara, Aden Gençlik Platformunun sosyal medya üzerinden yaptığı davetle bin kişinin üzerinde bir katılım sağlandı. Aden Valiliği ve Başbakanlık Ofisi de programı destekleyerek, bu manevi gecedeki iftarın stadyum gibi bir yerde ve şehit ailelerine özel verilmesini beğendiklerini dile getirdiler. Yetkililer, TİKA’nın bu tarz sosyal projelerinin devam etmesi temennisinde bulundular.




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