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19 Haziran 2017 15:22

TİKA’dan Yemen’de iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Yemen’de STK ve yabancı misyon temsilcilerine iftar programı düzenlendi.

TİKA’dan Yemen’de iftar

19 Haziran 2017 15:22


Yemen’in geçici başkenti ilan edilen Aden’de TİKA tarafından organize edilen iftar yemeği, Yemen’de faaliyet gösteren yabancı kuruşlar, yerel STK temsilcileri ile devlet erkanını bir araya getirdi.


Yemen’de yardım faaliyetlerinde bulunan 32 uluslararası yardım kuruluşu temsilcileri ile Yemenli yerel STK temsilcilerinin de hazır bulunduğu iftar yemeğinin ardından TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı, TİKA’nın faaliyet gösterdiği ülkelerde kalkınma ve işbirliğine yönelik genel bir bahis ile 2012 yılında Sana’da açılan ilk ofisten sonra Yemen’deki faaliyetlerini slayt eşliğinde misafirlerine arz etti. Yemen Eğitim Bakanı Abdullah ise iftar yemeği organizasyonundan dolayı TİKA’ya teşekkürlerini iletti.


İftar yemeğinde; Yemen Eğitim Bakanı Dr. Abdullah Lemles, Yemen Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Cemal Bel-Fakih ve Aden’de ofisi bulunan diğer Yemenli bakanlık üst düzey temsilcileri de hazır bulundu.




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