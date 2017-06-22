TİKA’dan Yemen’de iftar programları ve gıda desteği

Yemen’de farklı sektörlerde önemli projelere imza atan TİKA, Yemen’in geçici başkenti Aden’de Ramazan ayı çerçevesinde düzenlenen iftar ve gıda dağıtım programlarına devam ediyor. Mart 2015 tarihinden itibaren başlayan ve hala devam eden iç savaş nedeni ile çatışma bölgelerinden kaçarak daha güvenli olan güney tarafına iç göçmen olarak gelen ve geçici başkent Aden’in kenar mahalleleri ile civar köylere yerleşen 6 bin kişiye Ramazan ayında TİKA tarafından iftar verildi. Ayrıca Aden merkezde faaliyet gösteren 8 yetimhaneye de çeşitli gıda malzemeleri desteğinde bulunuldu.