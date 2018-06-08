TİKA’dan Yemen’de yetimlere iftar

Yemen’de Ramazan ayının başlaması ile birlikte her gün en az 500 adet olmak üzere çeşitli şehirlerde ve geçici başkent Aden’de hazır iftariyeliklerin dağıtımı sürüyor. Aden’in çeşitli bölgelerinde kendi aile ve akrabalarının yanında kalan yaklaşık 300 yetim ve annelerine TİKA tarafından iftar verildi. Aden Kreyter Müdürlüğü Sira Kalesi bölgesindeki salonda gerçekleşen iftar programına 700 kişi katıldı. Yetimlerin savaşın kasvetli havasından uzaklaştırılmaları amacıyla yarışmalar, palyaço gösterileri düzenlenerek, çeşitli hediyeler verildi. İftar programına yetim ve ailelerinin mekâna gelmelerine yardımcı olan Islah Hayır Kurumu Aden Genel Müdürü Muhammed Şuceyne ve Yemen Mahalli İdareler Bakanlığı, Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Dr. Cemal Ba-Fakih Kreyter, mülki amirleri ve Islah Cemiyetinden üst düzey yöneticiler de katıldı.

Islah Hayır Kurumu Aden Genel Müdürü Muhammed Şuceyne, kendilerine bu fırsatı sunan Türkiye’nin yardım yüzü TİKA’ya müteşekkir olduklarını söyleyerek, “TİKA’ya sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz inanıyoruz ki sadece Yemenli yetimler değil tüm dünyadaki mazlumların duasındasınız” dedi.

Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Dr. Cemal Ba-Fakih da TİKA’ya teşekkür ederek, “TİKA ne iş yaparsa küçük veya büyük en güzel şekilde yapmaya hep gayret etmiştir. Daha nice faydalı projelerde beraber olmak dileği ile her şey yetimler için diyoruz“ diye konuştu.

TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı, TİKA’nın Yemen’deki faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ifade ederek, yetimlerle iftar programında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.