TİKA’dan Zagreb’de bin 500 kişiye iftar

yılı dolayısıyla bin 500 kişilik iftar programı düzenlendi.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki İslam Kültür Merkezi ve Camii’nin açılışının 30. yılı dolayısıyla düzenlenen iftarda siyasetçiler, iş adamları, dini liderler ve farklı dinlerin mensupları, yabancı misyon şefleri ve mensupları, gazeteciler, sivil toplum temsilcilerinden oluşan bin 500 kişi bir araya geldi. Zagreb İslam Birliği Meclisinin organizasyonu, TİKA ile Zagreb Belediyesinin iş birliğinde gerçekleşen iftara Zagreb’deki Göçmen Kabul Merkezinde yaşayan Müslüman göçmenler de katıldı. Programda konuşan Zagreb İslam Birliği Meclis Başkanı Doktor Gzim Redzebi, 30 yıl önce açılan caminin Hırvatistan’daki Müslümanlar için cennetten bir parça olduğunu belirterek, Zagreb’deki Müslüman toplumunun ihtiyaçlarını çok başarılı bir şekilde giderdiğini ve Zagreb’in çok kültürlü dinli yapısına, barışına katkıda bulunduğunu ifade etti. Geçmişte caminin yapımına emek vermiş ve vefat etmiş kişilerin isimlerini tek tek anan Redzebi, Zagreb Belediyesi ve TİKA’ya iftar organizasyondaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Zagreb Camii Başimamı Hafız Aziz Efendi Alili ise 30 yıl önce cami açılırken ilk ezanı okumanın kendisine nasip olduğunu ve 30 yıllık sürecin ardından İslam toplumunun günümüzdeki konumunun sevindirici olduğunu ifade etti.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç, Zagreb Camii’nin açılışının 30. yılında görkemli bir iftar organizasyonunda İslam Meclisi ve Zagreb Belediyesiyle ortaklaşa bir organizasyon düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, 2016 yılı Mart ayından beri Hırvatistan’da TİKA ofisinin faaliyette olduğunu, geçen yıl 11 projenin tamamlandığını, bu yıl da projelerin sürdüğünü ve planlandığını bildirdi. Hırvatistan makamlarına TİKA’ya gösterdikleri olumlu tutumdan dolayı teşekkür eden Koç, caminin nice 30 yıllara erişmesini diledi.

Hırvatistan Müftüsü Aziz Efendi Hasanoviç de, TİKA’nın Gunja’daki sel felaketinin ardından afetzedelere vermiş olduğu desteği asla unutmadıklarını belirterek, Meşihat ve TİKA arasındaki uyumlu iş birliğine değindi.

Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic, 6. dönemine seçildiği belediye başkanlığı süresince Zagreb’deki Müslüman toplumundan birçok değerli dostlar edindiğini söyleyerek, bu dostlukların kendisine güç verdiğini, cami ve İslam Kültür Merkezinin Zagreb’deki çok kültürlü atmosfere en olumlu katkıyı sağlayan kuruluşlardan biri olduğunu kaydetti. Bandic’in konuşmasının ardından Zagreb Camii ilahi korosu ilahiler söyledi. Sevdalinka grubu da icra ettiği performansla iftarı renklendirdi.