TİKA'nın Afganistan'da inşa ettiği klinik 20 bin kişiye hizmet veriyor

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Şadiyan köyüne TİKA tarafından yaptırılan ve 2017 yılı Kasım ayında hizmete açılan Şadiyan Kliniği, günde yaklaşık 50 hastaya hizmet veriyor. Bölgede yer alan 20 köydeki yaklaşık 20 bin kişiye sağlık hizmeti sunan klinikte özellikle kış aylarında sel ve su taşkınları gibi nedenlerle şehirle irtibatı kesilen bölge insanına temel sağlık hizmetleri veriliyor. Klinikte dâhiliye, aşı, kadın doğum, yetersiz beslenme ile küçük cerrahi operasyonların yapıldığı bölümler yer alıyor.

Klinikten duydukları memnuniyeti belirten köy halkı, “Daha önce köyümüz özellikle kış mevsiminde sağlık ile ilgili büyük sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Köyümüzü Mezar-ı Şerif'e bağlayan ulaşım yolları kışın kar, yağmur ve sel nedeniyle kapanıyordu. Kliniğin yapılmasıyla çevre köylerle birlikte sağlık hizmetleri ile ilgili sorunlarımız giderildi. Kliniği yapan başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk halkına ve TİKA'ya çok teşekkürler” dediler.