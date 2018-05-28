TİKA’nın Arakanlı Müslümanlara yardımları devam ediyor

Geçmişte yaşanan şiddet olaylarının en sonuncusu olan 25 Ağustos 2017’den itibaren Bangladeş’e sığınan 693 bin Arakanlı Müslüman Ramazan ayını buruk ve zor şartlarda geçiriyor. Daha önceki yıllarda da yaşanan olaylar sonucunda Bangladeş’e sığınanlarla Arakanlı Müslümanların sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Bangladeş Hükümeti tarafından tahsis edilen yaklaşık 14 kilometrekarelik bir alanda yaşamaya çalışan Arakanlı Müslümanlar tamamen dış yardımlara bağlı olarak hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bu sayının yüzde 70’ten fazlasını çocukların ve kadınların oluşturması durumu daha da zorlaştırıyor. Her gün doğan 60 bebek ve doğum yapmayı bekleyen 25 bin hamile ile birlikte bu zor şartlara yeni sayılar ekleniyor.

Kamp alanlarının alt yapı yetersizliği, ulaşım ağının yetersizliği, mevsim koşulları, sığınan nüfusun kompozisyonu gibi faktörler durumun daha da ağırlaşmasına neden oluyor. 25 Ağustos 2017 krizinde ilk yardım ulaştıran ülke olarak Türkiye yardım faaliyetlerinin bu son halkasında 5 bin aileye (30 bin kişi) toplam 10 bin paket gıda ve hijyen malzemesinin ulaştırılmasını planlanıyor. Dağıtılacak malzemeler arasında gıda malzemeleri bulunurken, hijyen setinde ise yetişkinler ve çocuklar için temizlik malzemeleri bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri başlatılan sıcak yemek dağıtımı da devam ediyor. Her gün ortalama 25 bin kişiye de sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilerek Ramazan ayında da Arakanlı Müslümanların oruçlarını sıcak yemek ile açmaları sağlanıyor.