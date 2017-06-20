TİKA’nın Azerbaycan’da sivil topluma desteği devam ediyor

TİKA, her alanda olduğu gibi toplumun gelişiminde önemli yeri olan sivil toplum kuruluşlarına destek projeleri başarıyla sürdürüyor. Azerbaycan’ın bağımsızlığından buyana eğitim ve sosyal alanda çalışmalar hayata geçiren, esas hedef kitlesi dar gelirli aileler, engelliler, Karabağ kaçkınları ve üniversiteli gençler olan ve TİKA’nın Azerbaycan’da gerçekleştirdiği birçok projede başarılı iş birliği çalışmaları yürüten Gençliğe Yardım Fondu hizmet binası tamir edildi.

TİKA tarafından tamiratı yapılan Gençliğe Yardım Fondu binasında ders sınıfları, yemekhane, idari bölüm yenilendi, kütüphane ve okuma salonu yeniden tasarlandı. TİKA’nın geleneksel iftar programları kapsamında Azerbaycan’da düzenlenen iftar etkinliklerinde katılmak için Bakü’de bulunan TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, Gençliğe Yardım Fondu hizmet binasının açılışında, merkezin Azerbaycan’da gerçekleştirdiği faaliyetleri takdir ettiğini ve Azerbaycan’da sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına TİKA’nın desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Açılış programının sonunda Gençliğe Yardım Fondu konferans salonunda TİKA tarafından üniversite öğrencileri ve engellilerin katılımıyla 200 kişiye iftar sofrası açıldı. 1992 yılından itibaren faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fondu hizmet binasında üniversiteli öğrenciler, kendini geliştirmek isteyen gençler ve her sınıftan insanların faydalanabileceği kurslar ve seminerler düzenleniyor. Esas hedef odağı olan üniversitelilerin öğrenim sürelerinde manevi ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi faaliyetleri gerçekleştiriliyor.