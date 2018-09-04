TİKA’nın desteğiyle Kırım Tatar Dili Forumu gerçekleşti

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğinde gençleri bir araya getiren Kırım Tatar Dili Forumu düzenlendi. Kırım Tatar dilinin yaygınlaştırılması amacıyla organize edilen Özgürlük Dili Forumu etkinliğinde ünlü Kırım Tatar dil bilimcileri gençlere sunum yaptı. Kırım Tatar diliyle ilgili sorunlara dikkat çekilen forumda katılımcılara proje yönetimi konusunda da eğitim verildi.

Forumun organizatörleri, etkinlik sayesinde Kırım Tatar dilinin yaygınlaştırılmasına yönelik ilk adımın atıldığının ve bu doğrultudaki çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. Üç gün boyunca süren forum kapsamında gençler tarafından Kırım Tatar diliyle ilgili hazırlanılan beş projenin önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.