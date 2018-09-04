Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 10:27

TİKA’nın desteğiyle Kırım Tatar Dili Forumu gerçekleşti

TİKA’nın desteğiyle Kiev’de Kırım Tatar Dili Forumu düzenlendi.

TİKA’nın desteğiyle Kırım Tatar Dili Forumu gerçekleşti

04 Eylül 2018 10:27


Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğinde gençleri bir araya getiren Kırım Tatar Dili Forumu düzenlendi. Kırım Tatar dilinin yaygınlaştırılması amacıyla organize edilen Özgürlük Dili Forumu etkinliğinde ünlü Kırım Tatar dil bilimcileri gençlere sunum yaptı. Kırım Tatar diliyle ilgili sorunlara dikkat çekilen forumda katılımcılara proje yönetimi konusunda da eğitim verildi.


Forumun organizatörleri, etkinlik sayesinde Kırım Tatar dilinin yaygınlaştırılmasına yönelik ilk adımın atıldığının ve bu doğrultudaki çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. Üç gün boyunca süren forum kapsamında gençler tarafından Kırım Tatar diliyle ilgili hazırlanılan beş projenin önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç