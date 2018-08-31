TİKA’nın genç gönüllüleri Latin Amerika’da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında ilk kez Latin Amerika bölgesine gelen 11 gönüllü elçi Kolombiya programlarını tamamladı. Programın ilk etabı olan Armenia bölgesinde kahve çiftliklerinde üretim süreçlerine katılan ve kültürel oryantasyon programlarıyla İspanyolca eğitimi alan gönüllü elçiler, TİKA tarafından gerçekleştirilen projeleri yerinde inceledi. 10 yılda Armenia bölgesinde yaşanan çatışmaların mağduru olan çocukların eğitimini desteklemek ve sosyal entegrasyonlarına yardımcı olmak amacıyla TİKA tarafından Quindio Üniversitesi bünyesinde kurulan CEPAS Çocuk Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden gönüllü elçiler, burada öğrenim gören çocuklarla bir araya geldi. Genç gönüllü elçiler merkezdeki 40 öğrenciye eğitim seti ve giysiden oluşan paketleri dağıttı. Program sonunda Üniversite Rektör Yardımcısı Luis Fernando Polana Obando ile görüşen gençler, Kolombiya’da edindikleri deneyimleri paylaşarak iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulundu. Obando, TİKA’nın Kolombiya’da gerçekleştirdiği projeyi Türkiye’den gelen öğrencilerin ziyaret etmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gençler bir diğer TİKA projesi olan Risaralda eyaletinde Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılması Projesi kapsamında, TİKA tarafından daha önce ekipman desteği verilen rehabilitasyon merkezinin tadilatını yaparak, 8-16 yaş arası engelli çocukların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda öğrenim görmelerine katkı sağladı. Gönüllü elçiler engelli çocuklar ile birlikte gitar çalıp İspanyolca ve Türkçe şarkılar söylediler. Programın Armenia ayağının son gününde gönüllüler Kolombiya mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Patacon, Arepa ve kahve tatlısı gibi çeşitli Kolombiya lezzetlerinin yapımını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, daha sonra da Türk yemekleri hazırlayarak Kolombiyalı davetlilere ikram etti. Öğrenciler, T.C. Bogota Büyükelçiliği, TİKA Bogota Program Koordinasyon Ofisi ve Anadolu Ajansı İspanyolca Haber Bölge Ofisini ziyaret ederek, Türkiye’nin Kolombiya ile ilişkileri ve ülkedeki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Dünyanın en uzun sıradağ zinciri olan And Dağlarından ismini alan ve bu dağlara sınır 5 Latin Amerika ülkesinin kurduğu Andino Parlamentosunu ziyaret eden öğrenciler burada; bölge tarihi, ekonomisi ve kültürü bilgilendirildi. Öğrenciler Universidad Central’in (Central Üniversitesi) davetlisi olarak 400 Kolombiyalı üniversite öğrencisi ile bir araya geldi. Seminerde Türkiye tarihi, ekonomisi, coğrafyası, kültürü, TİKA’nın Latin Amerika ve Kolombiya özelindeki faaliyetlerini Kolombiyalı öğrencilere anlatan program Türk müziği konseri ile sona erdi. Programa ev sahipliği yapan üniversitede profesör olarak çalışan Filistin Kolombiya Büyükelçisinin siyasi danışmanı Prof. Alexander Moreto, programa katılan öğrencileri tebrik ederek TİKA’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

10 gün boyunca Armenia ve Bogota’da gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşım Programına katılan Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi İbrahim Demirci ’’TİKA’nın neden Kolombiya’da olduğunu ve burada faaliyet gösterdiğini daha iyi anladım’’ dedi. Programa katılan genç gönüllülerden, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Ömer Faruk Uzun ise, ’’Kolombiya’da beni en çok etkileyen şey, insanların çok sıcakkanlı, cana yakın ve kolay iletişime geçilebilir olması. Kolombiya leziz kahvesiyle, yemyeşil doğasıyla muhteşem bir ülke’’ şeklinde konuştu. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf öğrencisi Muhammed Veli Mercan da Türkiye’den 11.000 km uzaktaki bu ülkeye paha biçilmez bir tecrübe yaşamak beklentisiyle yola çıktıklarını kaydederek ’’ Bu yolculuk esnasında en çok düşündüğüm şey Türkiye’nin yalnızca Türkiye’den ibaret olmadığıydı. Kolombiya’ya ülkemizi tanıtacak elçiler olarak buradaki insanlarla gönül bağı kurmaya geldik. Türkiye çevresindeki ülkelerle yakın ilişkiler kurmuştur. Ama aynı zamanda bununla yetinmeyip Türkiye Güney Amerika’daki insanların sevinç ve üzüntülerine ortak olmak misyonunu da üstlenmekten geri durmamıştır’’ değerlendirmelerinde bulundu. ODTÜ Tarih bölümünden bu yıl mezun olan İsmail Bekiroğlu ise ’’Temennim ilerleyen yıllarda bu tür faaliyetlerinin kapsamının artması ve daha çok insana ulaşabilmesidir. Böylece ülkemiz gelecekte daha müreffeh ve adil bir dünyanın oluşmasında vazgeçilmez bir aktör olacaktır” diye konuştu.