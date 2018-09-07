TİKA’nın gönüllü elçileri Karadağ’da

Program “Türkiye Karadağ İlişkilerinin Tarihi Süreci” başlıklı iki gün süren panel ile başladı. Ülkenin önde gelen tarihçi ve siyasetçilerinin konuşmacı olarak katıldığı panelde gönüllüler iki ülke arasında asırlardır devam eden ilişkiler hakkında bilgi edinme fırsatı buldular. Karadağ Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü Podgoritsa Ofisi ve Türkiye Mezunları Derneğini de ziyaret eden gönüllüler, Karadağ’ın Ulçin ve Bar şehirlerinde TİKA projelerini yerinde görerek proje uygulama yöntem ve pratiği hakkında bilgi aldı. Gönüllüler daha sonra TİKA tarafından Karadağlı öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için tadilatını yaptığı Karadağ Dinoşa 29 Kasım İlkokulunda çalışmalara katıldı. 1960 yılında inşa edilen okul 30 kişilik eğitim ve yönetim personeli ile 180 öğrenciye eğitim veriyor.

TİKA’nın Rojaye şehrinde kurduğu seralarda üreticilerle birlikte zararlı otların temizlenmesi, bitki kontrol ve hasat çalışmalarına katılan öğrenciler Rojaye İslam Birliği Sosyal Merkezi’nin donanım projesine de katkıda bulundu. Türkiye’deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA’nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

2018 yılı Tecrübe Paylaşım Programı ile gönüllü öğrenciler, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika’yı ziyaret etti.