Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 15:37

TİKA’nın gönüllü elçilerinden Arnavutluk’ta kreş tadilatına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü öğrenciler, Arnavutluk’un Orikum şehrinde bulunan kreşin tadilatı çalışmalarına katıldı.

TİKA’nın gönüllü elçilerinden Arnavutluk’ta kreş tadilatına destek

09 Ağustos 2018 15:37


TİKA koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) işbirliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü öğrenciler, Arnavutluk’un Orikum şehrinde bir kreşin tadilat çalışmalarına katıldı. Vlora Belediyesine bağlı 6 bin nüfuslu Orikum şehrinde bulunan tek kreş olan Mustafa Kemal Atatürk Kreşi, 1984 yılında inşa edildi. 150 öğrenci kapasiteli kreşte Arnavutluk standartlarına uygun olarak 5 sınıfta eğitim veriliyor. TİKA’nın gönüllü elçiler,i söz konusu kreşin çocuklara daha sağlıklı ve uygun koşullarda eğitim verebilmesi amacıyla tadilat çalışmalarına katıldı. Mustafa Kemal Atatürk Kreşi’nin duvarları ve demirleri TİKA’nın gönüllü elçileri tarafından boyanıp, temizliği yapıldı.


Program boyunca Arnavutluk’un farklı bölgelerinde TİKA tarafından hayata geçirilen projelere bizzat katkı sunan öğrencilerden Şeyma Gülseren Durmaz, kreşin kullanılabilir duruma getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Boyadığımız salıncaklarda sallanacak her çocuğun mutluluğunda bizim de payımız olacak" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç