TİKA’nın gönüllü elçilerinden Arnavutluk’ta kreş tadilatına destek

TİKA koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) işbirliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü öğrenciler, Arnavutluk’un Orikum şehrinde bir kreşin tadilat çalışmalarına katıldı. Vlora Belediyesine bağlı 6 bin nüfuslu Orikum şehrinde bulunan tek kreş olan Mustafa Kemal Atatürk Kreşi, 1984 yılında inşa edildi. 150 öğrenci kapasiteli kreşte Arnavutluk standartlarına uygun olarak 5 sınıfta eğitim veriliyor. TİKA’nın gönüllü elçiler,i söz konusu kreşin çocuklara daha sağlıklı ve uygun koşullarda eğitim verebilmesi amacıyla tadilat çalışmalarına katıldı. Mustafa Kemal Atatürk Kreşi’nin duvarları ve demirleri TİKA’nın gönüllü elçileri tarafından boyanıp, temizliği yapıldı.

Program boyunca Arnavutluk’un farklı bölgelerinde TİKA tarafından hayata geçirilen projelere bizzat katkı sunan öğrencilerden Şeyma Gülseren Durmaz, kreşin kullanılabilir duruma getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Boyadığımız salıncaklarda sallanacak her çocuğun mutluluğunda bizim de payımız olacak" ifadelerini kullandı.