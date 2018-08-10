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10 Ağustos 2018 16:15

TİKA’nın gönüllü elçilerinden Kenya’da iki bin çocuğa diş sağlığı taraması

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) bu yıl ikincisini düzenlediği Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Kenya’ya giden diş hekimliği ve tıp öğrencilerinden oluşan 14 kişilik üniversiteli gönüllü grubu "Gülümseyen Çocuklar Projesi"ni hayata geçirmek üzere çalışmalarına başladı.

TİKA’nın gönüllü elçilerinden Kenya’da iki bin çocuğa diş sağlığı taraması

10 Ağustos 2018 16:15


TİKA Nairobi Program Koordinasyon Ofisi tarafından birkaç aşamada ve farklı sağlık alanlarında gerçekleştirilen “2018 Kenya Kapsayıcı ve Kaliteli Sağlık Hizmetleri Erişimine Destek Programı”nın önemli bir ayağını oluşturan diş sağlığı taraması ve diş sağlığı ile ilgili yaygın operasyonların yapılması Kenyalı çocuklar ve yetişkinler için önem taşıyor.


Kenya’daki ilk günlerinde TİKA Nairobi Program Koordinasyon Ofisi’nde Kenyalı diş hekimi adayları ve gönüllü genç doktorlarla bir araya gelen gönüllüler Kenyalı akranlarıyla ve hekimlerle ortak çalışma grupları oluşturdu. Gönüllü öğrenciler, Kenya’da kalacakları on gün boyunca Nairobi’de ve Nairobi dışında olmak üzere toplamda iki bin çocuğa diş sağlığı taraması yapmayı öngörüyor. Proje kapsamında, diş sağlığı taraması sonrasında, tarama yapılan bölgeye getirilen gezici diş kliniğinde Kenyalı diş hekimlerinin eşliğinde ihtiyaç duyan çocuklar için dolgu ve diş çekimi operasyonları da yapılıyor.


Tecrübe Paylaşım Programı’nın ikinci gününde ise genç gönüllüler, diş sağlığı taraması yapmak üzere, Nairobi’ye beş saat uzaklıktaki Magadi bölgesine gelip iki gün süreyle çadırda konaklayarak 500 çocuğun diş taramasını gerçekleştirdi. Doğu Afrika’nın kabilelerinden Masai’lerin bulunduğu bölgede, süt dişlerinin çocuklarda ishal ve ateş gibi hastalıklara neden olduğuna inanılıyor ve süt dişlerinin çekimi geleneksel yöntemlerle yapılıyor.


TİKA’nın gönüllü diş hekimleri, 18 Ağustos’a kadar Kenya’da kalarak çocukların diş sağlığı taramasını gerçekleştirecek. Diş sağlığıyla ilgili farkındalık artırıcı bir eğitimi de içeren program sonrasında sağlık taraması yapılan çocuklara diş fırçası, diş macunu ve dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini gösteren bilgilendirici bir kitapçık verilecek.




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