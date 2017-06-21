TİKA’nın Lübnan’da kurduğu gönül sofrası Mardinli aileleri ağırladı

Beyrut’ta gerçekleştirilen iftar programına yıllar önce Mardin’den Lübnan’a göç eden vatandaşların önde gelen isimlerinin yanı sıra Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu, Hristiyan ve Müslüman din adamları katıldı. Büyükelçi Çağatay Erciyes iftarda yaptığı konuşmada, “Lübnan’da yaşayan vatandaşlarımızın çoğunluğunu Mardinliler oluşturuyor. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan’da Mardinlilerin hep birlikte bu iftara katılmalarından dolayı çok memnunum” dedi.

Ülkede yaşayan Mardinlilerden Yusuf Baysal, kendilerine her alanda destek olan TİKA’ya teşekkür ederek, bu tarz programlar sayesinde memleket özlemini biraz da olsa giderdiklerini belirtti.

Ramazan ayı çerçevesinde iftar programlarına devam eden TİKA’nın bir diğer iftar programına ise Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin temsilcisi ve milletvekili Semir el Cisr, Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el Marabi, Lübnan Yüksek Afet Konseyi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayr, çok sayıda eski ve yeni bakan ve milletvekili, Lübnan Cumhuriyet Müftüsü temsilcisi, Trablus Müftüsü Malek el Şaar, farklı dinlerin temsilcileri, Belediye Birlikleri Başkanları, belediye başkanları, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye mezunları katıldı.

Konuşmasında iftar programına katılanlara teşekkür eden TİKA Beyrut Koordinatörü Küçükkurt, TİKA Başkanı Çam’ın iyi dilek mesajını iletti. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Erciyes ise, Türk-Lübnan ilişkilerine önem verdiklerinin altını çizerek, “Lübnan’ın istikrarı, güvenliği ve refahı Türkiye’nin de istikrarıdır. Bu çerçevede Lübnan ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. TİKA, Lübnan’da uzun süredir faaliyet gösteriyor. TİKA, bugüne kadar 80’e yakın proje yaptı. Bu projelere devam edeceğiz. Mübarek Ramazan’ın Lübnan’a ve tüm bölgeye barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.