TİKA’nın Romanya’daki iftar sofrası büyük ilgi gördü

TİKA Bükreş Program Koordinasyon Ofisi tarafından Romanya Müslümanları Müftülüğü ile iş birliğinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftarda konuşan Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Victor Opasci, Romanya Müslümanları Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve TİKA’ya bugüne kadar iş birliklerinden dolayı teşekkür etti. Opasci, Romanya’nın diğer etnik ve dini kimliklere tolerans açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

İftar programına Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, Romanya Cumhurbaşkanı Danışmanları Loreta Diana Paun, Bogdan Aurescu, Sergiu Nistor, Romanya Eski Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Raed Arafat, Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Victor Opaschi, Azınklık İlişkilerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Aledin Amet, Kültür Bakanlığı Danışmanı Viviana Anghel, Eski Spor ve Gençlik Bakanı Gabriela Szabo, Bükreş ve Köstence Valileri, Yahudi, Hristiyan, Müslüman cemaatinin Romanya’daki temsilcileri, Bükreş Büyükelçisi O. Koray Ertaş, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Irak, Libya, Tunus, ABD elçiliklerinin yetkilileri, Türk ve Tatar soydaşlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, milletvekilleri ve diğer davetliler katıldı.