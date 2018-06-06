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06 Haziran 2018 12:24

TİKA’nın Yemen’de iftar programları ve gıda yardımı devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Yemen’de toplam 15 bin kişiye iftar verildi ve bin aileye gıda yardımında bulunuldu.

TİKA’nın Yemen’de iftar programları ve gıda yardımı devam ediyor

06 Haziran 2018 12:24


TİKA tarafından bu yıl Ramazan ayında Yemen’de toplam 15 bin kişiye iftar verilerek, bin aileye gıda dağıtımı gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar TİKA tarafından Yemen’de 8 bin 700 kişi için iftar programı düzenlenerek, 380 aileye de gıda yardımında bulunuldu. İftar programları ile günlük en az 500 iftariyelik dağıtıldı. Ramazan’ın ilk gününden itibaren iftariyelik ve gıda dağıtımlarında Aden ve Lahiç illerine bağlı kırsal kesimlerdeki köyler, civar illerdeki iç göçmen kampları ve savaş mağdurları, kimsesiz aileler ile yetimhaneler tercih edildi. Ramazan’ın son üç gününde TİKA tarafından ayrıca 300 aileye et dağıtımı gerçekleştirilecek.




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