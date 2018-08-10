Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Güneydoğu bölgesinden Ankara’ya 1 tırla kaçak sigara getirildiği tespit edildi. Tırı, Etimesgut ilçesinde bulunan çevreyolunda durduran polis ekipleri, tırın dorsesinde zemine zulalanmış bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimince, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen, vatandaşın sağlığına zarar veren kaçak sigara ve diğer tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.