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03 Temmuz 2018 09:22

Tişört kolilerinden eroin çıktı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Halkalı’da ihraç edilecek tekstil kolilerinin içerisinde piyasa değeri 20 milyon TL olan 99,5 kilo eroin ele geçirdi.

Tişört kolilerinden eroin çıktı

03 Temmuz 2018 09:22


Gümrük muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçıları ile ülkenin her noktasında mücadelesini kesintisiz sürdürüyor. Bakanlık merkezden iletilen ve takibi talimatı verilen bir şirkete ait istihbaratı değerlendiren İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli araştırma başlattı. Detaylı araştırma sonucunda şirkete ait ürünlerin İngiltere’ye ihraç edileceği ve işlemlerinin Muratbey Gümrük Müdürlüğünden yapılacağı anlaşıldı.


Eşyayı transit olarak taşıyacak olan iki tırın yeri belirlendi ve gümrük muhafaza memurlarınca ihracat sahasında kontrol altına alındı. Fiziki güvenlik önlemleri alındıktan sonra araçların yanına getirilen narkotik dedektör köpekler Töki, Nitro, Emily, Porsche ve Baron ile arama başlatıldı. Aramada araçlardan birinde bulunan kolilere köpeklerin aşırı tepki verdiği fark edildi. Bunun üzerinde yapılan detaylı aramada içlerinde tişört bulunan kolilerden bir kısmı yırtıldığında yan duvarlarına dışarıdan anlaşılmayacak şekilde şeffaf paketler gizlendiği ortaya çıkarıldı. Bulunan paketlerden alınan örnekler uyuşturucu test kitine yüklendiğinde ele geçirilen maddenin eroin olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine yapılan sayım ve tartım sonucunda 198 adet koliye gizlenmiş toplam 99,5 kilo eroin ele geçirildi.


Olayın Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesinin ardından alınan talimat üzerine tırda ele geçirilen piyasa değeri 20 milyon TL olan eroine ve gümrüklenmiş değeri 10 milyon TL olan 738 kap tişörte el konuldu. Taşıyıcı firma yetkilileri ve araç sürücüsü olmak üzere 3 şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.




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