Tiyatro festivaline görkemli açılış

45 farklı oyunun tiyatroseverlerle buluşacağı festivalin açılışında "Festival Onur Ödülü" usta sanatçı Müjdat Gezen’e, “Festival Emek Ödülü” ise Kımız Bozkır’a verildi.

Büyük Tiyatro’da düzenlenen tören, TAKSAV Genel Başkanı Prof. Dr. Selçuk Candansayar’ın yaptığı kısa konuşma ile başladı. Candansayar, "22’nci kez düzenleyeceğimiz Ankara Tiyatro Festivali ile hayatı sanatı yeniden üretiyor, paylaşmanın kıvancını yaşıyoruz. Umudu yeşertmek üzere ‘yaşanılır bir dünya için sanat’ demenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum" dedi. Candansayar’ın konuşmasının ardından "Festival Emek Ödülü" CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner tarafından yıllarını tiyatroya adayan Kımız Bozkır’a verildi.

Bugüne kadar Tamer Levent, Genco Erkal, Rüştü Asyalı, Rutkay Aziz, Yıldız Kenter, Halit Akçatepe, Haluk Bilginer gibi isimlere verilen "Festival Onur Ödülü" ise tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen’e verildi. Gezen, ödülü Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in elinden aldı. Gezen’in "Ödül alanlara da baktım hakkıyla vermişsiniz. Benim de hakkım olduğunu düşündüm" esprisi salondakileri güldürdü.

Müjdat Gezen gibi bir sanatçıya ödül vermekten onur ve gurur duyduğunu dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in "Sanatın gücü budur ki bugün sanatın içine tükürenler yok ama sanat hala burada ve olmaya da devam edecek" sözleri izleyiciden büyük alkış aldı.

Taşdelen "Bu tür törenlere katıldığımızda siyasetçilere protokol gereği ön sıralarda yer ayırıyorlar ancak sizin gibi ustalar, sanatçılar arka taraflarda oluyor. Ne zaman ki bu ülkede siyasetçiler 3-5 sıra arkada oturur kültür insanları, sanatçılar, şairler, yazarlar önde oturur işte o zaman bu ülke biraz düzlüğe çıkacak demektir" dedi.

TAKSAV’ı çalışmalarından ve azminden dolayı kutlayan Taşdelen, bozkırlaştırılmaya çalışılan Ankara’da 22 yıldır bu festivali gerçekleştirmenin büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, Çankaya Belediyesinin de her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacağını söyledi. Gece, piyanoda İbrahim Yazıcı ve kemanda Berfin Aksu’nun açılış konseri ile devam etti.