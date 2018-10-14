Tiyatro TAM'dan izleyiciyi içine çeken oyun: ''Altın Ejderha''

Tiyatro TAM'ın ''Altın Ejderha'' isimli oyunu, anlatısıyla izleyiciyi adeta içine çekiyor.

Tiyatro tarihinde postdramatik tiyatro içerisinde yer edinmiş, geleneksek dramatik metinlerin karakter, zaman, kurgu, gösterge ve hiyerarşi düzenlerinden farklı bir düzen oluşturan öge kullanımlarıyla postmodern dönem oyunlarından birisi olan "Altın Ejderha'' isimli eser adeta izleyicileri büyülüyor. Bir apartmanın alt katındaki Çin-Thai-Vietnam lokantasının daracık mutfağında başlayan oyun, 5 yasa dışı göçmen çalışandan biri olan Çinli gencin ağrıyan çürük dişinin çekilmesiyle başlıyor. Günümüzün de en önemli sorunlarından birisi olan yasa dışı göçmen konusuna dikkat çeken oyun, her hafta sonu Tiyatro Tempo sahnesinde tiyatroseverlerle buluşuyor.

Oyunda Çinli genç bir karakteri canlandıran Ferza Demirkan, ''Benim karakterim ülkesinden çalışmak için Avrupa'nın bir kentine geliyor. Yazar bu ülkeyi bize vermemiş. Herhangi bir yer kafanızda betimlenebilir. Karakterimizin çalışma izni yok. Bu da bizim ülkemizde oldukça sık karşılaştığımız bir durum. Çalışma izni olmadan çalışan göçmenler dünyanın her yerinde olan çok güncel bir konu. Oyunun en çarpıcı noktalarından biri de bu. Şu an bizim de sokakta çok karşılaştığımız bir durum olduğu için izleyicileri en çok yakalayabileceği nokta bu. Oyun Çinli bir gencin diş ağrısıyla başlıyor ve dişinin çekilmesiyle de bir sonuca varıyor'' ifadelerini kullandı.

Demirkan, her hafta sonu sahne almaya çalıştıklarını belirterek, ''Genelde oyunlarımızı Tiyatro Tempo'nun sahnesinde oynuyoruz. Bugün burada misafir olarak oynayacağız. Diğer sezondan gelen 'Bir Acayip Taşınma' isimli oyunumuz da bedensel tiyatro oyunu. Sözsüz bir oyun. Yeni sezon oyunumuza da gelecek ay çalışmaya başlayacağız'' şeklinde konuştu.

"Tiyatro TAM Ankara'nın profesyonelliğe doğru adım atan mesai sonrası tiyatrolarından bir tanesi''

Cem Karar isimli oyuncu ise, ''Altın Ejderha'nın ikinci sezonundayız. Tiyatro TAM Ankara'nın profesyonelliğe doğru adım atan mesai sonrası tiyatrolarından bir tanesi. Hepimiz kendi profesyonel işlerine ayırdığı zamanla tiyatroyu icra ediyoruz. Amatörlükten uzak bir biçimde icra ediyoruz. Altın Ejderha Roland Schimmelpfenning'in meşhur oyunlarından birisi. Günümüzün önemli sorunlarından biri olan göçmenlik üzerine epey iç içe geçen hikayeleri birleştirdiği çok boyutlu bir oyun'' dedi.

''Bir oyuncu bir karakter oynamıyor''

Tiyatro TAM oyuncusu Özge Özbay, ''Altın Ejderha bizim için değişik bir deneyim oldu. Çünkü yazarın kendini post dramatik olarak ifade ettiği bir oyun. İlk okuduğumda bizi çok heyecanlandırmıştı. Biz de Tiyatro TAM olarak hep alternatif oyunları tercih ediyoruz. Seyircinin de ilgisini çekmeyi başardığımızı düşünüyorum. Oyunda küçücük bir diş ağrısıyla başlayan olaylar zincirinin insanın aklının almayacağı yerlere varacağını gösteriyor. İnsanların düştüğü çaresizliğin neler yaptırabileceğini görüyoruz. Hepimiz farklı karakterleri oynuyoruz. Bir oyuncu bir karakter oynamıyor. Bunların çalışması da bizleri hem zorlayan hem de geliştiren bir süreç oldu. Çünkü hepsi için bambaşka tipler oluşturmak zorundaydık'' açıklamalarında bulundu.

''Tiyatro TAM olarak her sene farklı bir şey denemeye çalışıyoruz''

Tuğrul Aydemir isimli oyuncu da, ''Tiyatro TAM olarak her sene farklı bir şey denemeye çalışıyoruz. Altın Ejderha da bizim için farklı bir deneyim. Sahnede beş oyuncuyuz ve bu beş oyuncu aynı zamanda farklı hikayeleri canlandırıyor. Oyunculuk açısından zorlandığımız noktalar tabii ki oldu fakat bu süreçte bize Aylin Saraç hocamız rehberlik etti. Bölünmüş bir sahnede oynuyoruz. Parçalanmış hikayeleri bir yerde birleştirmeye çalışıyoruz. Seyirci açısından bir karışıklık oluştursa da sonunda bir noktaya bağlandığını görmek seyirciyi de tatmin ediyor'' diye konuştu.