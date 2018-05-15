TOBB 74. Genel Kurulu gerçekleşti

Genel Kurulu’na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz şehitlerimizin emaneti olan bu ülke, hepimizin omuzlarında yükselecek ve yeniden lider ülke haline gelecek" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurulu’na katıldı. Konuşmasına İsrail’in, Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırısını kınayarak başlayan Hisarcıklıoğlu, "ABD yönetiminin uluslararası hukuku yok sayarak İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ne kadar yanlış olacağını vurgulamıştık. Maalesef Gazze’de yaşanan ölümler bölgemizi daha da gergin hale getirdi. Bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Filistin ve Kudüs yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının Türkiye’de ve İslam dünyasında hayırlara vesile olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Oda ve Borsalarımızın seçimleriyle başlayan, uzun bir seçim dönemini bitiriyoruz. Oda ve Borsa seçimlerimiz sonucunda başkanlarımızın yüzde 42’si, meclis üyelerimizin de yüzde 50’si değişti. Seçilen tüm başkanlarımı ve delegelerimi yürekten kutluyorum. 2013-2018 döneminde hem üyelerimize hizmet etme, hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlama noktasında, pek çok proje hayata geçirdik. Şirket kurmak için kapı kapı gezme dönemi bitti. Odalarımızı tek durak ofise dönüştürdük. Dün, yabancı dil bilen çalışanımız yoktu. Bugün Odalar ve Borsalar, uluslararası projelere imza atar hale geldi. Şu an 269 Oda ve Borsamız akredite, yani 5 yıldızlı. Avrupa’nın en iyi Odalarıyla aynı hizmeti, aynı kalitede verdikleri belgelendi. Bu camia, her zaman devletinin, milletinin yanındadır İlk defa özel sektör, Oda ve Borsalarımız vasıtasıyla, mesleki eğitimde söz sahibi oldu."

"Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlanma ve büyüme gösterdi. 1,5 milyon ilave istihdam sağladık"

Hisarcıklıoğlu, şirketlerin daha çok ihracat yapabilmesi için yurt dışı taşımacılığına 35 milyar avro kefil olduklarını vurgulayarak, "Dünyada en çok tır karnesi veren kuruluş haline geldik. TOBB Nefes Kredisiyle, bugüne kadar uygulanmış en düşük faiz oranıyla, KOBİ’lerimiz kredi aldı. Yaklaşık 700 bin üyemiz, tüm bunlar sayesinde ucuz kredi imkanına ulaştı. Mesleki Yeterlilik konusunda da hemen inisiyatif aldık. 81 ilde üyelerimize tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti verdik. Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlanma ve büyüme gösterdi. 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. 327 milyar lira makine-teçhizat yatırımı yaptık. 160 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik. 44 milyar dolar turizm ve taşımacılık geliri elde ettik. Bütün dünyaya, bu milletin neler yapabileceğini gösterdik" şeklinde konuştu.

"Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz şehitlerimizin emaneti olan bu ülke, hepimizin omuzlarında yükselecek ve yeniden lider ülke haline gelecek"

Oda ve Borsalarda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezleri açacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını belirterek, "Yeni dönemde daha çok çalışacağız, daha hızlı çalışacağız, daha verimli çalışacağız. Önce KOBİ’lerimizi küresel KOBİ’ler haline getirmeliyiz, Sanayi 4.0 ile sanayimizi bir üst seviyeye çıkarmalıyız. Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak. Dünyada en fazla uluslararası müteahhit Türkiye’den çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz şehitlerimizin emaneti olan bu ülke, hepimizin omuzlarında yükselecek ve yeniden lider ülke haline gelecek. Bunu da hep birlikte başaracağız" açıklamalarında bulundu.