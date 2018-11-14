TOBB Başkanı Hisacıklıoğlu: "Sadece mülteciler değil, tüm Türkiye kazançlı çıkacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mahir Eller Projesi'nin tamamında geçici koruma altındaki Suriyelilerle vatandaşlarımız arasında yüzde 35-yüzde 65 oranını korumaya çalışıyoruz. Yani istihdam edilecek her 100 kişiden 35'inin vatandaşlarımızdan oluşmasını hedefledik. Yani sadece mülteciler değil tüm Türkiye kazançlı çıkacak" dedi.

TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Mahir Eller Projesi'nin açılış toplantısı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımı ile gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Başlanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en ağır mülteci sorunu ile karşı karşıya olunduğunu kaydetti. İç savaş öncesinde Suriye'nin nüfusunun 23 milyon civarında olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, iç savaş süresince 300 binin üzerinde Suriyelinin hayatını kaybettiğini, 7 milyonun üzerinde Suriyelinin de ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı. Ülkesini terk eden Suriyelilerin yaklaşık yarısının Türkiye'de misafir edildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için kendi kaynaklarımızdan yaklaşık 32 milyar dolar harcama yaptık. Biliyoruz ki ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için bu bir tercih değildi aksine bir mecburiyetti. Halkımız burada çok ciddi bir duyarlılık ve dayanışma örneği gösterdi. Biz insani sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Bölgemizde huzur ve sükuneti sağlamak adına yaraları sarıyoruz. Zira biliyoruz ki huzur olmadan ticaret olmaz. Ticaret olmadan da zenginlik olmaz. Dolayısıyla mülteci meselesi siyasi bir konu olduğu kadar ekonomik bir konudur. Devletimiz siyasi olarak yaraların sarılması için çalışırken, biz de ekonomik olarak yaraların sarılması için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

"100 kişiden 35'inin vatandaşlarımızdan oluşmasını hedefledik"

Proje ile öncelikle geçici koruma altındaki Suriyelilerin en yoğun bulunduğu 12 ile odaklanıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerindeki odaların iş birliği ile projeye başlanıldığını söyledi. Mahir kelimesinin becerikli, usta, ehliyetli anlamına geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu illerde meslek öğrenecek, geliştirecek, tescilleyecek mahir eller aradıklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Mahir Eller Projesi ile mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara dokunmayı hedeflediklerini belirtti. Bu projede ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeli mülteciler ve vatandaşların sahip oldukları mesleklerinin belgelendirileceğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Mesleğinde usta olanlara, işinin erbabı olanlara bunu kanıtlama ve tescilleme imkanı sunuyoruz. Projeye katılanlar hem daha kolay iş bulabilecek hem de şirketlerimize ve ülkemize katkı sağlayacaklar. Bu belgeye sahip olanlar ehliyetini kanıtlayacak. İşverenin gözünde de istenen eleman haline gelecek. Bu projede gönüllü işveren olmak isteyen firmalarımız da kazanacak. 12 şehrimizde yer alan tüm firmalarımızı ‘birlikte yaşamak ve birlikte çalışmak için' gönüllü işveren olmaya davet ediyorum. Hükümetimiz, burada da yanımızda olduğunu gösterdi. Firmalarımıza proje kapsamında ilk kez istihdam edilecek geçici koruma altındaki Suriyeli çalışanlar için teşvik verilecek. Çalışma izni ücretleri ve yeni istihdam ettiği kişinin toplam maliyetinin yüzde 10'u, proje süresince 6 ay boyunca karşılanacak. İşverenlerimiz, bu proje kapsamındaki tüm süreçler için 12 şehrimizdeki odalarımızdan danışmanlık alabilecek. Ayrıca firmalarımız mevcut çalışanlarının mesleki yeterliliklerini proje kapsamında ücretsiz olarak belgelendirme imkanına sahip olacak. Dolayısıyla proje tamamlandığında şirketlerimiz de daha kalifiye insanlarla çalışma fırsatı bulacaklar" diye konuştu.

Proje ile sadece bir istihdam değil, ilgili şehirlerdeki işgücü piyasasının ihtiyaç analizinin de yapıldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, tam 30 bin kişinin mesleki yetkinliklerini, becerilerini belirleyeceklerinin altını çizdi. Bunlar arasından 20 bin kişinin mesleki belgelendirme sınavına gireceğini, 3 bin kişinin ise işle buluşacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Projenin tamamında geçici koruma altındaki Suriyelilerle vatandaşlarımız arasında yüzde 35-yüzde 65 oranını korumaya çalışıyoruz. Yani istihdam edilecek her 100 kişiden 35'inin vatandaşlarımızdan oluşmasını hedefledik" dedi. Hisarcıklıoğlu, proje ile sadece mültecilerin değil, tüm Türkiye'nin kazançlı çıkacağını dile getirdi.