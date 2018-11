TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi"

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Üretici, tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimini durduran her bir fabrika, 81 milyonun servetinin kaybıdır” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Antalya'da Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. “Taşı tarih, toprağı altın Kumluca'da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” diyen Hisarcıklıoğlu, “Buradaki herkesin kalbi Kumluca için çarpıyor. Nasıl çarpmasın? Allah bize öyle bir coğrafya vermiş ki, topraklarının yüzde 80'inden fazlasında meyve ve sebze üretimi yapılıyor. Sebzenin başkenti burası. Öte yandan narenciye ve hububat da yetiştiriyorsunuz. Turizme bakınca Adrasan burada, Olimpos burada. Butik turizmin merkezi Kaş yine bu bölgede. İşte tüm bu zenginliklere sahip Kumluca'da iş dünyamızı en iyi şekilde temsil eden oda ve borsamız var. Kumluca Odamız ve Borsamız, Kumluca'nın gelişmesi ve kalkınması için her zaman elini taşın altına koyuyor. Ben, buna bizzat şahidim. Murat kardeşimle TOBB Turizm Kurulunda, Fatih kardeşimle de TOBB Tarım Kurulunda birlikte çalışıyoruz. Her iki başkanımız da sizi orada temsil ediyor” şeklinde konuştu.

Kumluca'da hem oda hem de borsanın akredite olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, üyelerine 5 yıldızlı hizmet sunduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, bugünlerde herkesin merak ettiği, konuştuğu asıl konunun piyasaların durumu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bir süredir ekonomide bir çalkantı yaşanıyor. Türk iş dünyası olarak zor günlerden geçiyoruz. TOBB olarak oda ve borsalarımız vasıtasıyla piyasanın ve sizlerin nabzını ilk elden tutuyor, sıkıntıları tek tek topluyoruz. Sonra tüm bunları hükümetimize iletiyor ve acilen önlem alınmasını talep ediyoruz. Tüm bankaların genel müdürleriyle İstanbul'da bir araya geldik. Yine geçen hafta oda-borsa başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin de katılımıyla Antalya'da Halkbank Genel Müdürümüzle bir toplantı yaptık. Finans sektörü ile iş dünyasının aynı gemide olduğunu vurguladık. Sizlerin bankalarda yaşadığı sıkıntıları tek tek anlattık. Geçen hafta TOBB'da Hazine ve Maliye, Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanlarımızla bir araya geldik. 2 gün önce yine Tarım-Orman ve Ticaret Bakanlarımızla bir araya geldik. Her iki bakanımıza da gündemde olan hal yasası ile ilgili özel sektörün görüşlerinin mutlaka alınması gerektiğini ilettik. Yaptığımız tüm toplantılarda ayrıntılı bir şekilde sizlerden gelen tüm talep ve çözüm önerileri bakanlarımıza ilettik. Her bir bakanımıza şunu özellikle vurguladık. Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Üretici, tüccar ve sanayicimizin, ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimini durduran her bir fabrika, 81 milyonun servetinin kaybıdır.”

Hisarcıklıoğlu, tüm bu faizlerle, kurlarla, vergilerle ve her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halinde olduklarını belirterek, “Bin bir türlü sıkıntı yaşarken devletimizden tek isteğimiz yanımızda olduğunu göstermesi, bu iktisadi mücadele ortamında bizi yalnız bırakmasın” dedi.

Oda ve borsalardan gelen talepleri ilettikleri bu çalışmalarda somut çıktıları almaya başladıklarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Dün ekonomimiz açısından iki önemli gelişme oldu. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut gibi sektörler için vergi indirimi yapılacağı dün açıklandı. İşte el ele verince kamu-özel sektör birlikte çalışınca, istişare ve ortak akıl hakim olunca başaramayacağımız şey yok. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, içinden geçtikleri süreç için asla karamsar olmadığını, son 25 senede iç ve dış kaynaklı onlarca kriz ve çalkantı yaşandığını, hepsinin de üstesinden geldiklerini ve yola devam ettiklerini söyledi. “Bu teker bu tümsekte kalmaz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Yeter ki enseyi karartmayalım, safları sıklaştıralım. İnşallah ülkemizi Türk özel sektörü olarak hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesini istiyoruz” diye konuştu.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay da yaptığı konuşmada, göreve geldikleri 2013 yılından beri çok yoğun geçen 5 yıllık bir süreyi geride bıraktıklarını, ardından geçtiğimiz Nisan ayında yapılan seçimlerle tekrar üyelerinin büyük desteğiyle güven tazelediklerini söyledi. Bu süre içerisinde Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası adına Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerine yapmayı vadettikleri çalışmaları yerine getirdiklerini anlatan Günay, “Bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesi için birçok projeyi hayata geçirdik ve yenileri üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Tarım ve turizm sektörlerinde Türkiye'nin parlayan yıldızı Antalya'nın gücünü arttırmak için tüm paydaşlarla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Günay, KUTSO'nun gücünü bölgenin tüm dinamiklerini oluşturan 5 bin üyesinden aldığını ve bugün açılışını yaptıkları binanın bu gücü simgelediğini ifade etti. Göreve geldiklerinden beri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Günay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile olan ilişkileri en üst düzeye taşıyarak, TOBB ile KUTSO arasında Akredite Oda Sistemi dahil tüm entegrasyon çalışmalarını en iyi şekilde başardıklarını söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerini ileten Günay, “Buradan ilettiğimiz her konuya hassasiyet gösterip çözülmesi için gecesini gündüzüne katıyor. Bölgemiz ve iş dünyası adına minnetlerimi iletmek istiyorum Başkanım. Sağ olun var olun” dedi.