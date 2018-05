Daha fazla çalışacağız ve inşallah elbirliğiyle, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleşen “TOBB Hizmet Şeref Belgesi Ödül Töreni”nde bir konuşma gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugün bizlerin gurur günü. Biraz sonra camiamıza ve ülkemiz ekonomisine büyük hizmetlerde bulunan arkadaşlarımıza, fazlasıyla hak ettikleri “Hizmet Şeref Belgeleri ve Plaketleri”ni takdim edeceğiz. Bu kıymetli insanların emeklerini, her zaman minnet ve takdirle anacağız. Onların emekleri ve gayretleriyle, Oda ve Borsalarımız, reel sektörün asli hizmet merkezleri oldu. Kurumsal hizmet kapasiteleri büyüdü, dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştü. “Dijital Oda-Borsa” devrimi gerçekleştirdik, tek durak ofis haline geldik. Odalarımız ve Borsalarımız geliştikçe, özel sektörümüze daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Şirketlerimizin büyümesini, dışarıya açılmasını sağladılar. Böylece memleketimiz daha çok yatırım, üretim, ihracat ve istihdam kazandı. Tüm bunları, el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başardık. Allah, bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri döken, herkesin başarılarını daim kılsın. Türkiye ekonomisi, sizlerle güçlü. Türkiye sizlerle birlikte, büyük hedeflere yürüyor. Hepinizi yürekten kutluyor, sizleri alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanım, siz de, iş hayatından gelmiş, üretimin ve ticaretin zorluklarını bilen, reel sektörün içinde yetişmiş biri olarak, göreve geldiğiniz günden itibaren, hep bu camianın yanında yer aldınız. Genel Kurullarımızda ve Ekonomi Şuralarında, saatler boyunca, sorunlarımızı dinlediniz. Pek çok faaliyetimize katılıp, Türk iş alemine desteğinizi gösterdiniz. Sizin liderliğinizde, iş hayatını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri azaltan pek çok düzenlemenin hayata geçmesi mümkün oldu. Tarihi bir başarı elde ettiğimiz istihdam seferberliğini, yine sizin himayenizde gerçekleştirdik. Verdiğiniz destekle, 1.5 milyon ilave istihdam sağladık. Külliyede, sizin ev sahipliğinizde, başarılı illerimize ve firmalarımıza ödüllerini takdim ettik. Yine sizin liderliğinizde, “istihdam seferberliğini”, 2018’de de devam ettiriyoruz. İstihdamın yanı sıra, finansmanda da Oda-Borsa camiası farkını gösterdi. Sizin, faizlerin düşürülmesi yönündeki çağrınıza, ilk ve en somut katkıyı verdik. TOBB, Oda ve Borsalar, tüm kaynaklarını bir araya getirdi. Bugüne kadar ticari kredilere uygulanmış en düşük faiz oranıyla, aylık 0,99’la KOBİ’lerimize nefes olduk. Sizin tabirinizle “finansmanda inovasyon” yaptık. Sayın Başbakanımızın da destekleriyle, 2017’de olduğu gibi 2018’de de TOBB Nefes Kredisine devam ediyoruz. Yine sizin vizyonunuzla, yıllardır özlemle beklediğimiz, “Türkiye’nin Otomobili” projesine başladık. Geçen seneki Genel Kurulumuzda, siz, bize güvendiniz ve bu görevi tevdi etmiştiniz. Sanayi Bakanımız Sayın Faruk Özlü ile birlikte bu konuda da somut adımlar atmaya başladık. İnşallah sonucunu da en iyi şekliyle, hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

TOBB camiasının üzerine aldığı tüm görevleri yerine getirdiğini ve getirmeye de devam edeceğini vurgulayan Başkan Hisarcıklıoğlu, “Bizlere güveniniz ve desteğiniz için, şahsım ve camiam adına size en içten şükranlarımızı sunuyorum. Bizler, Oda ve Borsa başkanlarım, sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta asla olmadık. Hep, daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışıyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Kadim Ahilik teşkilatımızın, günümüzdeki temsilcileri olarak, ecdadın bize bıraktığı, bu kutlu mirasın hakkını vermek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Sadece şikayet etmenin ve talep etmenin kendilerine yakışmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Sorunlar ve tespitlerle birlikte, çözüm önerilerini hazırlıyor, sizinle ve hükümetimizle istişare ediyoruz. G-20’den, Milletlerarası Ticaret Odası’na, Avrupa Odalar Birliği’nden, İslam Odası’na ve hatta Asya-Pasifik Odası’na kadar, tüm küresel platformların yönetimlerine girdik. Buralarda, Türk iş dünyasının sesini duyuruyor, hakkını savunuyoruz. Bu camianın mensupları, yaşadıkları sıkıntılara rağmen, her sene daha çok iş, daha çok aş sağlıyor. Milletimize daha çok umut veriyor. Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı, işte bu salonda gördüğünüz insanlar ve temsil ettikleri kitle yapıyor. Girişimcilerimizle, onların asli temsilcileri olan Oda ve Borsa Başkanlarımız, meclis başkanlarımız ve genel sekreterlerimizle, yani bu salonu dolduran vefakar ve cefakar dostlarımla iftihar ediyorum. Ben, bu ülkenin her karışında alın teri olan, bu salonu dolduran sizleri, bir kez daha kutluyorum. Sizler her türlü iftiharı hak ediyorsunuz. Ay yıldızlı bayrağımızı, dünyanın dört bir yanında dalgalandıran, Türkiye’nin gururusunuz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Küresel risklerin, hem iktisadi ve hem de coğrafi olarak, yeniden arttığı bir dönemdeyiz. Malum bazı çevreler de, terör örgütlerini kullanarak, ülkemizi zora düşürmek istiyor. Tüm bunlara karşı içeride safları sıklaştırmalıyız. Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, güven ve istikrar yatıyor. TOBB camiası olarak, bunların değerini çok iyi biliyoruz. Zira özellikle 90’larda, güven ve istikrar kaybolduğunda, ne sıkıntılar yaşadığımızı unutmadık. Bizler, Türk özel sektörü olarak, dün olduğu gibi yarın da, ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz. Bugüne kadar, YOİKK’te, İstihdam Seferberliğinde, Nefes Kredisi’nde ve “Türkiye’nin Otomobili”nde olduğu gibi, bundan sonra da, devletimizin bize verdiği her görevde, Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğiz. Daha fazla çalışacağız ve inşallah elbirliğiyle, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Dünyadaki yeri, tarihteki yerine yakışan bir Türkiye için koşmaya devam edeceğiz.”