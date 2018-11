TOBB ETÜ'de mezuniyet heyecanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki (TOBB ETÜ) 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyeti ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan TOBB ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mezuniyet sonrası ne yaparsanız yapın ama girişimci ruhunuzu asla kaybetmeyin. Girişimci ruh, eski köye yeni adet getirmektir. TOBB ETÜ mezunları olarak, sizi diğerlerinden ayıran en temel özellik budur" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (TOBB ETÜ) 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreni yapıldı. Törene, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ Rektörü Güven Sak'ın yanı sıra, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı.

"Benim en çok övündüğüm projem TOBB ETÜ'dür"

Törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bugün üniversitemiz 10. dönem mezunlarını vermektedir. Bu büyük ailenin mütevelli heyet başkanı olarak, tüm mezun kardeşlerimi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum: 'Benim en çok övündüğüm projem TOBB ETÜ'dür.' Böyle bir eğitim yuvasını Türkiye'ye kazandırmış olmaktır, zira eğitime yatırım ülkeye yapılan en büyük hizmettir. Çok beğendiğim bir Uzak Doğu atasözü var: 'Eğer bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek, eğer 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik ama 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insan eğit' diyor. İşte biz, Türk iş dünyası olarak, TOBB ETÜ olarak bunu hedefledik: Fikri, vicdanı, irfanı hür gençler yetişsin istedik. Ezberleyen değil, araştıran, teknoloji üreten, icat çıkaran yeni bir nesli ülkemize kazandırmayı amaçladık" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli mezun kardeşlerim, sizleri bu günlere getiren sihirli kelime 'hedef''tir. Hedefsiz insan, ağacın gövdesinden kopan yaprak gibi yönünü ancak belirler. Bugün hepiniz ilk hedeflerinize ulaştınız. Önünüzde daha niceleri var. Hepinizin anlından öpüyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum."

"Biz TOBB ETÜ olarak büyük bir aileyiz. Çok şükür, bugün dünyanın en iyi, genç üniversiteleri arasına girmiş durumdayız" diyen, Hisarcıklıoğlu, "Times Higher Education'ın verilerine göre, dünyada 2000 yılından sonra kurulan milenyum üniversitelerinin arasına Türkiye'den girmeyi başaran tek üniversiteyiz. Her gün TOBB ETÜ'lü öğrencilerimizin, mezunlarımızın, hocalarımızın başarılarıyla göğsüm kabarıyor. Hem ulusal, hem uluslararası arenada, bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Bu devirde başarının anahtarı, durağan olanı kabul etmemek, değişime açık olmaktır"

"Bu devirde başarının anahtarı, durağan olanı kabul etmemek, değişime açık olmaktır" ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, "Mezuniyet sonrası ne yaparsanız yapın ama girişimci ruhunuzu asla kaybetmeyin. Girişimci ruh, eski köye yeni adet getirmektir. TOBB ETÜ mezunları olarak, sizi diğerlerinden ayıran en temel özellik budur. Örnek vermek istiyorum, bugüne kadar mezun olan yaklaşık 5 bin öğrencimizin içerisinde mezunlarımız 644 şirket kurmuş ya da ortağı olmuş. İşte TOBB ETÜ, bu yüzden yenilikçi ve girişimci bir üniversite" ifadesini kullandı.

TOBB ETÜ'yü bu yıl kazanan öğrencilere de seslene Hisarcıklıoğlu, "Yoğun ve yorucu bir sürecin ardından YKS'de başarılı oldunuz ve TOBB ETÜ'lü oldunuz. Açık söylüyorum, TOBB ETÜ'deki eğitiminiz boyunca daha çok çalışacaksınız, daha çok yorulacaksınız" diyerek, bugün mezun olanlar gibi, tüm bunların mükafatını, zamanı gelince alacaklarını kaydetti.

TOBB ETÜ'den İş Dünyası Burs Programı

TOBB ETÜ olarak bu yıl bir ilke de başladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak istedik. Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilerimizi, TOBB ETÜ'lü yapmak için elimizi taşın altına koyduk. TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programını hayata geçirdik. Bu programla bu yıl, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tam 132 öğrencimiz TOBB ETÜ'lü oldu" dedi.

"Hayal kurun, hedef koyun ve çok çalışın"

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Hisarcıklıoğlu, "En başta dürüst olun. Sebebi şu değerli kardeşlerim, işin hilesi dürüstlüktür. Hile kazanmak için yapılır. Eğer kazanmak istiyorsanız ömrünüz boyunca muhakkak dürüst olun. İnisiyatif almaktan da asla kaçmayın. Hayal kurun, hedef koyun ve çok çalışın. Başarısız olmaktan, hata yapmaktan kesinlikle korkmayın. Çalışma arkadaşlarıma söylediğim bir şey var; iş olan yerde muhakkak hata olur. Bu zamanda beşeriyet çok hızlı akıyor. Duran geride kalıyor. Başarının yolu sürekli öğrenmekten geçiyor. Bu devirde kim ‘ben oldum' derse yanılır" ifadelerini kullandı.

"TOBB ETÜ ile bağlarınızı da asla koparmayın" diyen Hisarcıklıoğlu, "Sizlere kapımız her zaman açık. Unutmayın, sizler artık 1,5 milyonluk Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ailesinin bir parçasısınız. Türkiye'de, gittiğiniz her şehirde çalacak bir kapınız var. Bunu avantaja çevirmek sizlerin elinde. Bizi, üniversitenizi her zaman yakından takip edin. Mezunlar Derneğine üye olun ve faaliyetlerine katılın. TOBB ETÜ ruhunu hayat boyu yaşatın. Zira artık devir, ‘know-how' devri değil, ‘know-who' devri. ‘Ben' demeden, kimseyi ötekileştirmeden, ülkemiz ve milletimiz için çok çalışın. Mustafa Kemal Atatürk der ki; ‘Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri, başarılı gençlerin yardımıyla meydana gelir.' İşte onlar sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Şunu unutmayın, her zaman yanınızdayız. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah yardımcınız olsun" diye konuştu.