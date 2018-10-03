TOBB'dan Akaryakıt Sektör Çalıştayı

Akaryakıt Sektör Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Türkiye'nin en önde gelen akaryakıt üreticileri, dağıtıcıları ve bayilerinin TOBB Meclisine üye olduğunu anımsatarak, sadece özel sektör değil aynı zamanda akaryakıt sektörünü düzenlemekle görevli kamu kurumlarının da mecliste üst düzeyde temsil edildiğini belirtti. Akaryakıt sektörünün sağlıklı gelişiminin Türkiye'nin iktisadi geleceği için son derece kritik olduğunu ifade eden Yavuz, "Sektördeki işletmelerimizin bugünleri geride bırakıp ticaretlerine ve istihdam sağlamaya devam edebilmeleri için kamunun desteği bugün her zamankinden daha fazla gerekli. Kamu desteği denilince akla ilk olarak mali teşvikler geliyor. Mali teşvikler tabii ki çok önemli ama ondan daha önemlisi iş ve yatırım ortamındaki aksaklıkların giderilmesidir. Bugünkü çalıştayımızın amacı kamunun akaryakıt sektörünün rekabet gücünü arttırmak için atabileceği adımları belirlemektir. Bu önerileri ne kamu ne de özel sektör tek başına geliştiremez. Kamunun özel sektörün sahada karşılaştığı engellere, özel sektörün ise kamunun önceliklerine tam anlamıyla hakim olması mümkün değil" dedi.

Yavuz, bu manada etkili ve uygulanabilir öneriler geliştirmek için kamunun ve özel sektörün bir arada çalışması ve işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Düzenlenen çalıştayda çok sayıda firma temsilcisinin yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin ve Petrol İşleri Genel Müdürü Ahmet Adanır da yer aldı.