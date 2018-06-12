Togan Özliyen Kreşi 10 yaşında

Çankaya Belediyesinin en eski kreşlerinden olan Togan Özliyen Kreşinde eğitim gören ve önceki yıllarda yolu Togan Özliyen Kreşinden geçmiş çocuklar, kreşin 10. yılını ailelerinin ve kreş çalışanlarının katıldığı bir partiyle kutladı.

Ayten-İsmail Özliyen çiftinin, 2003 yılında bir trafik kazasında kaybettiği tek çocukları Togan Özliyen’in ismini yaşatmak için 2008’de Çankaya Belediyesine bağışladığı kreşin 10. yılı renkli bir şekilde kutlandı. Aileleri ile partiye katılmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, kreş çalışanlarıyla birlikte 10. yıl pastası kesti.

Togan Özliyen kreşinde 10 yıl gibi uzun bir süreyi geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşayan Çankaya Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu 12 kreş ile yerel yönetimler düzeyinde Türkiye’nin en büyük ve en kaliteli kreş hizmetini veriyor.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu her fırsatta dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ’’Çocuklarımızı mutlu yarınlara hazırlamak için onlara en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Yeni açtığımız kreşlerin yanı sıra 10 yılı geride bırakan kreşlerimizle çocuklarımızın en iyi eğitimi alacaklarının sözünü veriyorum’’ ifadelerini kullandı.