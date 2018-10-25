Tohumculuk sektöründen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), bağlı alt birlikleri ve üyelerinin destekleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca başlatılan 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında ülke genelinde tohum, fide, fidan ve süs bitkileri fiyatlarında indirim yapma kararı aldı.

TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı desteklediklerini belirterek, "7 alt birliğimiz ve üyelerimizle birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız” dedi.

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı makroekonomik istikrar için son derece önemli bulduklarını ve desteklediklerini söyleyen Yılmaz, "Artan enflasyon, tüm sektörlerde olduğu gibi çiftçimizin de girdi ve finansman maliyetlerini artırmakta, tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türkiye tohumculuk sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyecek, elini taşın altına koyacaktır'' ifadelerini kullandı.

Alt birliklerle birlikte faaliyet gösterilen tohum, fide, fidan ve süs bitkilerinde değişen oranlarda indirim yapma kararı aldıklarını açıklayan Yılmaz, "Sektörde bitkisel üretim amacıyla çok fazla sayıda ve kalitede çoğaltım materyali var. Özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre değişen fiyatlarla satılan tohum, fide ve süs bitkilerinde tek bir indirim oranı vermek mümkün değil. Ancak her ürün grubunda indirimler yapacağız. İnanıyoruz ki bu indirimler çiftçimiz için yeni bir can suyu olacaktır. Türk ekonomisine, tarımına ve çiftçimize hayırlı olsun'' diye konuştu.