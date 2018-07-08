TOKİ 2018’in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

Konut ve inşaat sektörünün öncü kuruluşu Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 81 ilde 600’ü aşkın şantiyede sosyal yaşam projesi ile dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor. "Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır dost eli yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Yılın ilk yarısında 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Temmuz ve Ağustos aylarında da konut ihalelerine hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında 11 ihalede toplam 2 bin 241 konutun ihalesini yapacağız. Böylelikle 23 bin 214 konutun ihalesini yapmış olacağız" ifadesini kullandı.

Marmara Bölgesi’nde konut yapımına hızla devam ettiklerini belirten Turan, yeni dönemde Marmara’nın incisi İstanbul’da yoğun bir konut üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi. İstanbul’da son iki yılda 3 bin 853 konutun satışını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turan, bu yıl içerisinde İstanbul’da 2 bin 330 konutun ihalesini yaptıklarını belirtti. Marmara Bölgesi’nde toplam 3 bin 980 konutu ihale ettiklerini söyleyen Turan, "Bursa’da 148, Çanakkale’de 221, Bilecik’te 117, Kırklareli’nde 119, Edirne’de 98, Balıkesir’de 947 konutun ihalesini yaptık” dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yoğun bir konut talebinin geldiğini vurgulayan Turan, bu talebi karşılamak için yılın ilk yarısında iki bölgede 3 bin 508 konutun ihalesini tamamladıklarını kaydetti. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da yatay ve yerel mimari konseptli konut inşa ettiklerini belirten Turan, Şanlıurfa Maşuk’ta 6 bin konutluk ve Gaziantep’te 50 bin konutluk projeler üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Güneydoğu’da bu yıl bin 88 konutun ihalesini tamamladıklarını belirten Turan ihaleleri, Mardin 394 konut, Diyarbakır 194 konut, Gaziantep 500 konut, Elazığ bin 365 konut, Erzincan 314 konut, Tunceli 269 konut, Malatya 472 konut, Afyonkarahisar 320 konut, Denizli 2 bin 525 konut, Manisa 234 konut ve İzmir 468 konut olarak sıraladı.

Karadeniz Bölgesi’nde özellikle yerel mimari ile bölgenin doğal yapısına uygun projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turan, Karadeniz Bölgesi’nin tamamında yılın ilk altı ayında 2 bin 250 konutun ihalesini yaptıklarını belirtti. Karadeniz Bölgesi’nde yapılan konut ihaleleri ise Bolu 392, Rize 640, Çorum 354, Trabzon 142, Bartın 423, Gümüşhane 98, Düzce 127 ve Amasya’da 74 konuttan oluşuyor. İdare olarak Türkiye’nin 81 ilinde konut ürettiklerine vurgu yapan Turan, "Akdeniz Bölgesi’nde 2018 yılının ilk altı ayında 3 bin 503 konutun ihalesini tamamladık. Adana’da bin 550, Burdur’da 104, Hatay’da 384, Kahramanmaraş’ta 624, Isparta’ta 53, Antalya’da da 583, Mersin’de de 205 konutun ihalesini yaptık” diye konuştu.

TOKİ, Temmuz ve Ağustos aylarında 2 bin 241 konutun ihalesi için tarihleri belirledi. Temmuz ayında ihalesi yapılacak konutların il ve sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"İstanbul 224 konut, Kırşehir 127 konut, Mersin 262 konut ve Zonguldak 307 konut."

Ağustos ayında ihalesi yapılacak konutlar işe şu şekilde:

"Van 177 konut, Bingöl 130 konut, Aydın 215 konut, Şanlıurfa 537 konut, Denizli 148 konut, Düzce 56 konut."

TOKİ Başkanı Ergün Turan, son olarak yaptıkları ve yapacakları ihalelerinin ayrıntılı bilgisine www.toki.gov.tr adresinden ulaşılabildiğini belirterek, ihaleye katılım şartları, proje detayları, ihale tarihleri ve diğer ayrıntıların açık şekilde internet sayfalarında yer aldığını söyledi.