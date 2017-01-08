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08 Ocak 2017 13:09

TOKİ Sur’da tarih ile yeşili buluşturacak

TOKİ Sur’da tarih ile yeşili buluşturacak

08 Ocak 2017 13:09

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, “Suriçi’ne değer katacak, bölgeyi rahatlatacak önemli bir peyzaj projesini hayata geçireceğiz. Çalışma yapacağımız alanın büyüklüğü 110 bin metrekare. İlk etapta yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda peyzaj projesi gerçekleştireceğiz” dedi.
TOKİ, "tarihin taşlarla yazıldığı kent" olarak bilinen Diyarbakır’ın Sur ilçesini yapacağı peyzaj çalışmasıyla yeşille buluşturacak. Konuya ilişkin basın açıklaması yapan TOKİ Başkanı Turan, dar gelirli vatandaşları konut sahibi yaparken vatandaşların ihtiyaç duyduğu sosyal alanlar ve yeşil alanları da inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde terörün izlerini silmek, ilçenin çehresini değiştirmek için peyzaj projesi hazırladıklarını belirten Turan, "Sur ilçesi hem Diyarbakır hem ülkemiz hem de tarihi açıdan önemli bir yerdir. Suriçi’ne değer katacak, bölgeyi rahatlatacak önemli bir peyzaj projesini hayata geçireceğiz. Çalışma yapacağımız alanın büyüklüğü 110 bin metrekare. İlk etapta yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda peyzaj projesi gerçekleştireceğiz. Çalışmalara 4 Ocak’ta başladık" ifadelerini kullandı.
Suriçi’nin sit alanı olduğuna dikkati çeken Turan, yapılacak çalışmalarda tarihi dokunun korunması gerektiğini vurguladı.

"Vatandaşlarımız yeşil ve tarihi doku ile iç içe bir alanda sosyal yaşamlarını sürdürecek"
Gerçekleştirecekleri peyzaj projesini Sur’un tarihi dokusuna uygun planladıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:
"İdare olarak burada yapacağımız projemizle bölgemiz rahatlayacak. Vatandaşlarımız yeşil ve tarihi doku ile iç içe bir alanda sosyal yaşamlarını sürdürecek. Burada tarihi dokuyu yeniden ihya ediyoruz. Projemiz tamamlandığında kadim bir gelenekten gelen tarihi doku geleceğe taşınacak. Projeyle vatandaşlar, huzur bulup sosyalleşeceği bir alana kavuşacak."
Turan, proje kapsamında 8 bin metrekare alanda bitkisel düzenleme, bin 800 metrekare alanda çim derzli oturma ve seyir terasları, 14 bin 500 metrekare çim alanı, kalan alanlarda ise bazalt plak kaplama, konstrüksiyonlu ahşap kaplama gibi düzenlemelerin yapılacağını ve alana 210 ağaç dikileceğini bildirdi.



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