TOKİ’den "mahalle" konsepti

Konut ve inşaat sektörünün öncü kuruluşu Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Başakşehir-Kayabaşı 4. etap 1. ve 2. bölgede 77 adet iş yerinin satışını açık artırma yöntemi ile gerçekleştirdi.

Açık arttırmaya sundukları iş yerlerinin büyüklüklerinin yaklaşık 25 ile 126 metrekare arasında değiştiğini belirten Turan, "Kayabaşında mahalle konsepti ile ürettiğimiz 77 iş yerini açık arttırma yöntemi ile satış sunduk. Vatandaşların yoğun ilgisi bizi memnun etti. Yaptığımız oturumda yaklaşık 21 milyon 508 bin 220 müemmen bedelle satışa çıkardığımız 77 adet dükkana 43 milyon 160 bin TL teklif geldi. Yani metrekare başına 4 bin 45 olan müemmen bedel metrekare başına 8 bin 658’dan alıcı buldu. Vatandaşlarımız satın aldıkları iş yerleri için yüzde 25 peşin ödeyecek. Kalan ödeme ise 120 ay vade ile tahsil edilecek. İş yerleri 30 ay içinde teslim edilecek. Vatandaşlarımızın bu yoğun ilgisi ülkemizin ekonomik göstergeleri adına da olumlu bir gelişmedir. Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir" dedi.

"Mahalle kültürü canlanıyor"

Üretim disiplinlerini yenileyerek mahalle konseptinde projeler geliştirdiklerini söyleyen TOKİ Başkanı Turan, "2014 yılının ilk yarısında yeni üretim disiplinleriyle, yeni üretim modellerini hayata geçirmeye başladık. Toplumsal beklenti ve duyarlılıklara saygılı şehirler inşa etme kararlılığımızı vurguladık. Bu doğrultuda yatay mimari, yöresel mimari, semt kültürünü barındıran mahalle konsepti ve kalite unsurlarını temel hareket noktalarımız olarak belirledik; tüm yeni projelerimizi bu temel bakış doğrultusunda şekillendirdik" diye konuştu.

"Üretim önceliğimiz dar ve orta gelir grubu"

Kalitede yeni bir aşamaya geçtiklerini vurgulayan Turan, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye’nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize ’örnek’ nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Üretim segmentinde önceliğimiz, dar ve orta gelir grubu vatandaşlarımıza dönük, kalitesi ve nitelikleri artırılmış konut üretimidir. Zira kalite unsurunu, TOKİ olarak 2023 vizyonuna ulaşabilmemizin temel koşulu olarak görüyoruz. Artık üreticilerimiz de TOKİ’nin kalitede yeni bir safhada olduğunu çok iyi biliyor, bu temel parametre ışığında bizimle işbirliğine girebiliyorlar. Bunun sonucu olarak, ileri teknolojinin kullanıldığı, güvenli, estetik arayışına yanıt veren yapılarımızı, TOKİ tecrübesiyle inşa ediyoruz. Eş zamanlı olarak, dünden bugüne gelen mimari geleneğimizin unsurlarını da sosyal konut üretimlerimize taşıyoruz. Son yıllarda ürettiğimiz konutların ise yaklaşık yüzde 95’i de sosyal konuttur."