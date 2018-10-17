TOKİ'nin indirim kampanyası Cuma günü bitiyor

TOKİ Başkanı Ergün Turan, ''İndirim kampanyasına katılan vatandaşların yüzde 97'si 379 milyon TL'lik borcunu banka kredisi kullanmadan kapattı'' dedi.

TOKİ'nin borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 24 indirim kampanyasına başvurular Cuma günü son bulacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Cuma gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak'' ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kampanyaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, ''TOKİ'den sosyal konut satın alan çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 24 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. Kampanyamızdan şu ana kadar 9 bin 870 vatandaşımız yararlanarak 427 milyon 427 bin TL borç bakiyesini kapattı. İndirim kampanyasına katılan vatandaşların yüzde 97'si 379 milyon TL'lik borcunu banka kredisi kullanmadan kapattı. Kampanaya katılan vatandaşlarımızın yastık altı diye tabir ettiğimiz kişisel tasarruflar ile borçlarını kapatması sektörümüz açısından önemli bir gelişmedir. Ayrıca vatandaşlarımızın yastık altından çıkardığı paralar da ekonomiye yeni bir katkı olmuştur'' şeklinde konuştu.

''Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanıyor''

Turan, bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarını vurgulayarak, ''Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanıyor. Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlarımız yaptıkları 37 milyon 665 bin TL'lik peşin ödemelerle yüzde 24 indirim kampanyamızdan faydalandı. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmedi. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerimizdeki konut ve iş yeri alıcıları başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor'' açıklamalarında bulundu.