TOKİ’nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru

Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir" dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul Silivri’de alt ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konuta ilk üç günde yaklaşık 5 bin başvuru yapıldı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Silivri’de alt ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sundukları bin 356 konuta olan ilginin, sektördeki talep açısından önemli olduğunu ifade ederek, “İstanbul Silivri’de alt ve orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz bin 356 sosyal konutumuza, başvuruların başladığı ilk üç günde yaklaşık 5 bin başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir" dedi.

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye’nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor” açıklamasında bulundu.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

“Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur."

Son başvuru tarihi 29 Haziran

934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını söyleyen Turan, “İstanbul Silivri’de konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını 29 Haziran’a kadar ilgili kamu bankasına yapması gerekmektedir. Başvuruların tamamlanmasından sonra 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde yapacağımız kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek" dedi.

Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşların bin TL, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız ise 2 bin TL başvuru bedeli ile müracaatlarını gerçekleştirebileceğini belirten Turan, “Kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza başvuru bedellerini ise 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren iade edeceğiz” dedi.

Dar gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konutun 198 bin TL ve 961TL taksitle satışa sunulduğunu belirten Turan, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte satışa sunulan 422 konutun ise 285 bin TL ve 1958 TL taksitle satışa sunulduğunu söyledi.

Turan, ayrıca emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını belirterek alt gelir grubunda satışa sunulan 934 konutun 234 adetinin emekli vatandaşlara verileceğini söyledi.

Emekli vatandaşların satışa sunulan konutlara 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabileceklerini ifade eden Turan, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkının da tanındığını da belirtti.

Başvuru şartları

Satışa sunulan konutlara başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 30.06.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Alt gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4.800 TL olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Orta gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor” ifadelerini kullandı.