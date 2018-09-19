TOKİ'nin yüzde 24 indirim kampanyası başlıyor

TOKİ Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle bu yıl ikincisini yapacakları yüzde 24 indirim kampanyasının Cuma günü başlayacağını söyledi. Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini ifade etti. Turan, vatandaşların bu yöndeki beklentileri üzerine 2018 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Her yıl yapılan indirim kampanyasında borcunu peşin ödeyen vatandaşlar için yüzde 20 indirim uyguladıklarını söyleyen Turan, Cuma günü başlayacak olan kampanyada indirim oranını yüzde 24'e çıkardıklarını belirtti.

Son başvuru 19 Ekim

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" dedi.

Esnek ödeme ile yüzde 24 indirim

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, “Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 24 indirim kampanyasından faydalanabilecek” ifadelerini kullandı.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmemiştir" açıklamasında bulundu.

Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını ifade eden Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı bahar ayında yapıyoruz" dedi.

Kampanyadan yaklaşık 192 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanacağını belirten Turan, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini de söyledi.