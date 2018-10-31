Topçu, Almatı'da Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü kutlamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan'ın Almatı şehrinde Türkiye Başkonsolosluğunun Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü kutlamasına katıldı.

Almatı'da Türkiye Başkonsolosluğu, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Yerli Düşünce Derneği tarafından dördüncüsü gerçekleştirilecek olan “Almatı Türk Filmleri Haftası” münasebetiyle Almatı'ya gelen Türk sinemacı ve oyuncular katıldı. Programdaki konuşmasında Kazak-Türk edebiyatının meşhur şairi Mağcan Cumabay'ın “Uzaktaki Kardeşime” şiirine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Sizlerle birlikte bugün burada ata yurdumuzda Türkiye Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünü şan, şeref ve gururla kutluyoruz. Atamız Mağcan'a hisli şiirler yazdıran istiklal harbimizin neticesinde şehitlerimizin kanları ile yokluktan güçlü, hür ve müstakil bir vatan inşa edişimizin, Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümü bugün. Herkes şunu iyi bilmelidir ki birlik ve beraberlik temelleri üzerine kurduğumuz çağdaş ve demokratik Türkiye'yi dün olduğu gibi bugün de var gücümüzle korumaya, ilelebet yaşatmaya kararlıyız. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Devlet-i ebed-müddet olsun inşallah” şeklinde konuştu.

Altı devlet, bir millet vurgusu

“Dünya yepyeni bir döneme girmiştir" diyen Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun bütün Türk dünyası da bu yeni dönemde ciddi bir uyanış içindedir. Müstakil ve dünya durdukça var olacak altı tane devletimiz var. Altı devlet bir millet olan bu kardeş devletler işte, fikirde, dilde, ülküde bir olacakları günlere hızla ilerlemektedir. Ve inşallah birbirleri ile daha çok ticaret, daha çok siyaset, daha çok turizm, daha çok kültürel faaliyet yapacaklar ve daha çok stratejik birliktelikler kuracaklar. Kazakistan-Türkiye ilişkileri milletin ve ümmetin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Aksakalımız Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in yüksek liderlikleriyle adeta altın çağını yaşıyor. Ülkelerimiz arasında her alandaki işbirlikleri artarak büyüyor. Buralar bizim ata topraklarımız. Uzaklık sadece coğrafi anlamda, gönlümüz bir, umutlarımız bir, inancımız bir, özümüz bir. İnşallah bu türden güzel buluşmalarımız işlerimizin, fikirlerimizin ve dünyamızın daha da bir ve birlikte olmasına vesile olur.”

Yerli Düşünce Derneğinin Almatı'da dördüncüsünü düzenlediği ‘Türk Filmleri Haftası' etkinliğini çok faydalı bir organizasyon olarak gördüğünü vurgulayan Topçu, "Beyaz perdenin sıcak iletişimi sayesinde insanlarımız birbirini daha iyi tanıma fırsatı bulacaklardır. Huzurlarınızda bu güzel organizasyonda emeği geçen resmi ve sivil herkese, derneğimizin değerli başkanı Ordu Milletvekili Sayın Metin Gündoğdu Bey'in şahsında en içten şükran ve minnet duygularımla bir kez daha çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Yılmaz: “Bizler şefkat ve merhamet medeniyetinin temsilcileriyiz”

Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tarihteki tüm kahramanları şükranla anarak başlayan Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ise, “Bizler şefkat ve merhamet medeniyetinin temsilcileriyiz. Bizim zengin tarihimiz bugüne kadar getirdi. Cumhuriyetimizin de ilelebet payidar olacağını biliyorum. Öte yandan Türkiye ile Kazakistan ortak medeniyetten gelen iki ülke. Bizler birbirimize kardeş diyoruz. Bu ülkenin tarih boyunca yakın ilişkileri oldu. Örneğin Kurtuluş Savaşı'nda Kazak kardeşlerimizin bize yardım ettiğini biliyoruz. Öte yandan Ahıska Türkleri'nin 1944 yılında Orta Asya'ya sürgün edildiklerinde Kazak kardeşlerimizin onlarla ekmeğini paylaştığını da biliyoruz. Kazakistan bağımsızlığını ilan ettiğinde bir saat içinde onu, onları tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. Bu örnekleri karşılıklı olarak çoğaltabiliriz. Bizler birbirine çok yakın insanlarız. Ülkemizden binlerce kilometre uzaktayız ama burada evimizde gibi hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Kazakistan temasları kapsamında Yalçın Topçu ve beraberindeki heyet Ahmet Yesevi Vakfını da ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Topçu, “Müslüman Türk'ü ata topraklarımızdan ‘Nizam-ı Âlem İ'lây-ı Kelimetullah' şuuru ile Adriyatik kıyılarına götüren, ruh kökümüzün mimarı ve rehberi Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini taşıyan bu vakıfta siz kardeşlerimle olmak benim için büyük bahtiyarlıktır” ifadelerini kullandı.

Topçu ve beraberindeki heyet, buradan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesine geçti. Üniversitenin faaliyetlerinin bilim ve Kazak-Türk toplumlarının birlikteliği adına çok önemli katkılar sağladığının altını çizen Topçu, “İnşallah bilim üreten, dünyanın teknolojik gelişmelerine ayak uydurma yolunda çalışan kurumlarımız böyle dimdik ayakta olacak. Çünkü Türk-İslam dünyasının en büyük ihtiyacı budur” dedi.

Ziyarette üniversite mütevelli heyeti başkanı Marmara Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Özek, Türk-İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu anlatarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın hem millet hem de ümmet için büyük bir şans olduğunu belirtti.