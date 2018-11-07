Toplu taşımada rakamlarla bir yıl

Dr. Mustafa Tuna'nın göreve geldiği ilk günden bu yana Başkent'te ulaşımın rahatlatılması adına uyguladığı reform niteliğindeki kararlar rakamlarla ortaya kondu.

Başkent'te vatandaşların toplu taşımaya yönlendirilmesi gerekliliğini yaptığı açıklamalarla sık sık dile getiren Başkan Tuna'nın, bu konuda aldığı kararların sonuçları da meyvelerini vermeye başladı.

28 yeni hat

Vatandaşlarla birebir yaptığı görüşmelerde ve haftalık ilçe ziyaretlerinde ulaşım taleplerini tek tek not alan Başkan Tuna, "Vatandaşların özellikle yeni hatlar konusunda yoğun talepleri oluyor. Biz de bunları değerlendirerek, ihtiyaç olan noktaları tespit ediyor ve o noktalara yeni hatlar açıyoruz" dedi.

Eymir, Bala, Elmadağ, Polatlı ile farklı 28 ayrı noktaya gerçekleştirilen yeni hat müjdeleri veren Başkan Tuna'ya teşekkür eden Başkentliler, şehir içinde keyifli ve modern seyahat keyfini yaşamaya başladı.

Sefer sayıları artırıldı

Ankara şehir merkezinde hizmet veren hatlarda gerek vatandaşlardan gelen talepler gerekse yolcu yoğunluk oranları bakımından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda çeşitli hatlarda sefer sayıları artırımına da gidildi.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından birçok hatta toplam 900 sefer sayısı artışı yapıldı. Başkent'in dört bir tarafında toplu taşım araçlarını bekleyen vatandaşları da düşünen Büyükşehir Belediyesi, bu konuda da modern otobüs duraklarının bakım, tamirat ve sayılarının artırımını da ihmal etmedi. Tüm güzergahlarda 140 modern kapalı durak montajına da imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu konudaki çalışmalarını ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürmeye devam edecek.

Yolcu sayısı arttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşları toplu taşıma araçlarına özellikle de raylı sistemlere yönlendirmeye teşvik ediyor.

Başkent trafiğini daha da rahatlatma adına yapılan çalışmalar kadar toplu taşıma araçlarının kullanılması yönünde yeni projelere imza atılırken, günlük yolcu sayısındaki 70 bin kişilik bir artış dikkat çekiyor.