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16 Haziran 2017 21:12

Toprağa batan minibüsün imdadına CHP’liler yetişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’dan İstanbul’a başlattığı “Adalet” yürüyüşü sırasında minibüsü toprağa batan vatandaşın imdadına CHP’li vekiller ile partililer yetişti.

Toprağa batan minibüsün imdadına CHP’liler yetişti

16 Haziran 2017 21:12


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’dan İstanbul’a başlattığı “Adalet” yürüyüşünde ilginç anlar yaşandı. Yürüyüşün 2’nci gününe Batıkent Hipodromu’ndan başlayan CHP’li vekiller ve partililer, Kahramankazan istikameti yönünde bir vatandaşın aracının çamura battığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşa yardım için harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu ve Tekin Bingöl ile bazı partililer minibüsü kurtarmak için seferber oldular. Yumuşak toprağa batan minibüsü kurtarmak için uzun süre çaba sarf eden CHP’lilerin imdadına ise bir kamyon sürücüsü yetişti. Uzun çabalar sonucu minibüs olduğu yerden çıkarılamayınca vekiller ve vatandaşlar yürüyüşe devam etti. (İLK-DK-Y)




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