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29 Mayıs 2018 13:36

Toruntay, İstanbul’un fethini kutladı

Öz Taşıma İş Başkanı Mustafa Toruntay İstanbul’un fethini kutlayarak, ’’İstanbul, bir arada barış içinde yaşamanın merkezi olmuştur’’ dedi.

Toruntay, İstanbul’un fethini kutladı

29 Mayıs 2018 13:36


HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, İstanbul’un fethinin 565. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, ’’İstanbul’un fethi, hem siyasi hem kültürel hem de sosyal sonuçları bakımından dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir ve tüm insanlık için ibretlerle dolu büyük bir zaferdir. Tarihin en görkemli zaferlerinden biri olan İstanbul’un fethinin 565. sene-i devriyesini büyük bir heyecan ve gururla kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.


’’Binlerce yıllık geçmişi ile farklı din, kültür ve meşreplere ev sahipliği yapan İstanbul, bugün de Türkiyemizin özeti gibidir’’ diyen Toruntay, ’’İstanbul’umuz kuruluşundan bu yana farklı devletlere ve kültürlere başkentlik yapmış, sonrasında 21 yaşında bir genç olan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilerek, onun adaletli yönetimi altında hoşgörünün, dayanışmanın, bir arada barış içinde yaşamanın merkezi olmuştur. Binlerce yıllık geçmişi ile farklı din, kültür ve meşreplere ev sahipliği yapan İstanbul, bugün de Türkiyemizin özeti gibidir. Mazlumlara, mağdurlara kucak açan, düşmüşlerin elinden tutan milletimiz, ecdadının izinden gitmekte ve muhtaçların gelecek güvencesi olarak zalimlerin karşısında dimdik durmaktadır. Bu itibarla; Peygamber Efendimizce müjdelenen İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümünü tebrik ediyor, eşsiz güzellikteki İstanbul’u nesillerimize miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum’’ açıklamalarında bulundu.




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