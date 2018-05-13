Toruntay’tan Anneler Günü mesajı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Anneler Günü olması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Toruntay mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Annelerimiz sadece bizleri doğurup, büyütmekle kalmıyor, aynı zamanda bir toplumu inşa ediyorlar. Bizleri yetiştirip hayata hazırlayan, son nefeslerine kadar her türlü sorumluluklarımızı üstlenen, iyi ve kötü günlerimizde daima yanımızda olan ve canından bir parça olarak gören annelerimizin hakkı asla ödenmez. Bunların yanı sıra, bir toplumu millet yapan, birbirine sıkı sıkıya kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay yine annelerimize aittir. Ben bu duygu ve düşüncelerle; geleceğe umutla bakan, çalışkan, idealist bir neslin yetişmesine en büyük katkıyı sağlayan annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.”