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29 Haziran 2018 17:29

Tosunpaşa Arpa çeşidi Akyurt’ta tanıtıldı

Akyurt’ta İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Akyurt Ziraat Odası tarafından düzenlenen ’Tarla Günü’nde Tosunpaşa arpa tohumunun tanıtımı yapıldı.

Tosunpaşa Arpa çeşidi Akyurt’ta tanıtıldı

29 Haziran 2018 17:29


Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescil edilen Tosunpaşa arpa tohumu Akyurt Şeyhler Mahallesi’nde gerçekleştirilen Tarla Günü ile çiftçilere tanıtıldı. Etkinliğe Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Beşir Sungur, Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal ile çiftçiler katılım gösterdi.


Üreticilerin yeni arpa tohumundan memnun olduğunu ifade eden İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Beşir Sungur, "Verim ve kalitesi yüksek olan Tosunpaşa arpa tohumu ilçemizde ilk defa denendi. Henüz piyasada satışı bulunan bir çeşidimiz değil, bu nedenle yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Önümüzdeki yıl bu yeni tohum çeşidinin satışa çıkarılması hedefleniyor. Normalde bölgemizde de karda 250-300 kilogram verim alınırken yeni geliştirilen Tosunpaşa arpa tohumu ile bu rakam 400’ün üzerine çıkıyor" dedi.


İlk hasat edilen 3 buçuk ton yeni çeşidi satın alan Akyurt Belediyesi ise yeniden çiftçilere bedelsiz olarak dağıtarak yaygınlaşması için öncülük etti. Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, "Yüksek verimli olan bu yeni tohum çeşidinin ilçemizde çiftçilerimiz tarafından yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ilk hasadı satın aldık ve yeniden tohum olarak kullanılması için çiftçilerimize dağıtacağız. Önümüzdeki yılda bire otuz veren Tosunpaşa arpa tohumunu belediye olarak satın alarak çiftçilerimize yeniden dağıtmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.




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