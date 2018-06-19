Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ankara
  •  » Trabzon Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ramazan Ayında 4 Bin 395 Aileye Ziyarette Bulundu
19 Haziran 2018 13:12

Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ramazan ayında 4 bin 395 aileye ziyarette bulundu

Ramazan ayı içerisinde 50 meslek elemanı ve 20 ekiple Trabzon’un ilçelerinde yaşayan 4 bin 395 aileyi ziyaret eden Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 15 bin vatandaşla sohbet edip çeşitli hediyeler dağıttı.

Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ramazan ayında 4 bin 395 aileye ziyarette bulundu

19 Haziran 2018 13:12


Engelli, yoksul ve yetim vatandaşlara da ziyarette bulunan ekipler, vatandaşların memnuniyetleri, dilek ve istekleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretler esnasında vatandaşlarla uzun uzun sohbet etme fırsatını bulan ekipler, vatandaşların memnuniyetiyle karşılaştı.


Aile ziyaretlerine eşlik eden Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt, vatandaşların yanında olmak, onların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bin 960 şehit ve gazi ailesine iftar yemeği verildi


Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında bin 960 şehit ve gazi ailesine iftar yemeği verildi. Trabzon’da verilen iftar yemeği sırasında bütün masaları dolaşan ekipler, davetlilerle yakından ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti.


Şehit ve gazi aileleri iftar yemeğinde gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, devletin kendilerine sundukları yararlı hizmetlerinden dolayı İl Müdürlüğü aracığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binalı Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve devlet erkanına teşekkürlerini iletti.


İftar programları kapsamında ayrıca, 560 korunmaya muhtaç çocuklar ve engelli ailesine de iftar yemeği verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç