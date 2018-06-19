Engelli, yoksul ve yetim vatandaşlara da ziyarette bulunan ekipler, vatandaşların memnuniyetleri, dilek ve istekleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretler esnasında vatandaşlarla uzun uzun sohbet etme fırsatını bulan ekipler, vatandaşların memnuniyetiyle karşılaştı.

Aile ziyaretlerine eşlik eden Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt, vatandaşların yanında olmak, onların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bin 960 şehit ve gazi ailesine iftar yemeği verildi

Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında bin 960 şehit ve gazi ailesine iftar yemeği verildi. Trabzon’da verilen iftar yemeği sırasında bütün masaları dolaşan ekipler, davetlilerle yakından ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti.

Şehit ve gazi aileleri iftar yemeğinde gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, devletin kendilerine sundukları yararlı hizmetlerinden dolayı İl Müdürlüğü aracığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binalı Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve devlet erkanına teşekkürlerini iletti.

İftar programları kapsamında ayrıca, 560 korunmaya muhtaç çocuklar ve engelli ailesine de iftar yemeği verildi.