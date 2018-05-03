Trabzon Tanıtım Günleri’nin startını Meclis Başkanı Kahraman verdi

Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri bugün başladı. 3-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin açılışına TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu ve Adnan Günnar katıldı. Gurbetteki Trabzonlular ve Trabzon sevdalılarının akın ettiği etkinlik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı’nın konseriyle başladı. Marşlarıyla katılımcıları coşturan mehteran takımının ardından sahneye çıkan Akçaabat Horon Ekibi gösteri sundu. Ardından Trabzon tanıtım filmi yayınlandı.

Tanıtım günlerinin açılışında konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Trabzon’un Türk-İslam tarihi için önemine dikkat çekti. “Güzel bir vesile ile bir aradayız. Güzel bir gelenek oluşmuş” diyerek sözlerine başlayan Kahraman, “Şehirlerimizi tanıyoruz, kaynaşıyoruz ve bütünleşiyoruz. Birlik ve beraberlik için görüşmek ve konuşmak şarttır. Milliyetçilik köyünden başlayarak ülkesine, bayrağına kadar değerlerini sevmektir. Yoksa milliyetçilik kafatasçılık değildir. Milliyetçilik birbirini sevmek, bütünleşmektir” dedi.

“Trabzon’un fethi Rize’nin, Artvin’in fethidir”

Trabzon’un yüz akı bir şehir olduğunu söyleyen Kahraman, “Ben bir Rizeli olarak gençliğimde Trabzon’a bağlı olduğumuzu kabul etmezdim. Fakat tarih öyle demiyor. Tarih Rize’nin bir kaza olarak Trabzon sancağına bağlı olduğunu söylüyor. Hep buralardan geldik, şehrimizi, ülkemizi sevdik, ülkemizi geliştirdik. Şanlı bir tarihimiz var. Tarihimizi bilmek zorundayız. Trabzonumuz ayrıca padişahlar şehri olarak anılır. Fetih eden Fatih, orada valilik yapan Yavuz, orada doğan Kanuni. Bunlar çok büyük şahsiyetler. Trabzon’un toprağı bereketli. Fatih Sultan Mehmet 15 Ağustos 1461’de Trabzon’u fethetti. Rumi takvimle miladi takvim arasında 13 gün fark var. 28 Ağustos Trabzon’un fethidir, Rize’nin fethidir, Artvin’in fethidir” diye konuştu.

“Vatanımızı böldürmeyeceğiz, bayrağımızı indirmeyeceğiz”

Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumumuz tarihine, şuuruna sahip olarak aldatmalara ve kandırmalara artık kanmıyor. Daha ileriye gideceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımızın güzel bir sloganı var; tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet. Bu dört esas çok mühimdir. Biz Fatihimizin, Yavuzumuzun, Kanunimizin açtığı yolda yürüyeceğiz, vatanımızı böldürmeyeceğiz, bayrağımızı indirmeyeceğiz, çok daha ileriye gideceğiz inşallah.”

“Sadece yöresel ürünler satılıyor”

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise yaptığı konuşmada, “18 ilçemiz her yönüyle burada tanıtılacak. Yöresel ürünler çadırında sadece Trabzon ürünlerinin, yerel ürünlerin bulunduğunu ifade etmek istiyorum. İçişleri Bakanımızın özel selamını iletmek istiyorum. Şuanda Sayın Cumhurbaşkanımızla yurt dışında oldukları için buraya katılamadılar. Kendilerinin himayelerinde bu etkinlikler gerçekleştiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın selamlarını da arz ediyorum” şeklinde konuştu.

“Trabzon sizleri bekliyor”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise, Trabzonluların selamını katılımcılara ileterek herkesi Trabzon’u görmeye, Trabzon’u yaşamaya davet etti. “Trabzon’daki 780 bin hemşehriniz adına, dünyadaki 4 milyon Trabzonlu adına ‘hoş geldiniz şeref verdiniz” diyen Gümrükçüoğlu, “3-6 Mayıs’taki bu Trabzon Günleri inşallah yarınlarımızın daha da iyi olmasına vesile olacaktır. Trabzon sizin şehrinizdir. Gelişen, çalışan bir şehirdir. İŞKUR İl Müdürümüzle sabah konuştuk. İşsizlik oranlarının en az olduğu şehir Trabzon. Trabzon’un insanı bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin, bu bayrağın çimentosu, omuz verenidir. Trabzon insanı bunu tarihten beri her zaman taşıdı, bundan sonra da ilelebet taşıyacak. Trabzon bugün şehre kazandırılacak Yeşil Endüstri Adası’yla, demiryolunun ihale edilecek olmasıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın diğer yatırımları ile Trabzonspor’un yeni stadı, onun bitişiğinde yapılacak olan şehir hastanesi kompleksi ile belediyelerimizin hizmetleri ile sizi bekliyor. Trabzon yeşilin ve mavinin harikulade dansıyla, konaklama tesisleriyle, insan sevgisi taşıyan yürekleriyle birlikte her zaman sizleri misafir etmekten şeref duyacaktır. Bu kadim şehre hizmet etmiş olan herkesi şükranla anıyoruz. Ama son 15 yılda Trabzon’u gecesini gündüzüne katarak hizmetlerle donatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Başbakanımıza, TBMM Başkanımıza, tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize ve bürokratlarımıza Trabzon halkı adına şükranlarımı arz ediyorum. Trabzon vatanını, milletini, bayrağını, devletini, mukaddesatını ilelebet savunmaya devam edecektir. Bu şehir sizin şehrinizdir. Trabzon, tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet ortak paydasını yaşayan ve yaşatan 81 milyon vatandaşımızla birdir, beraberdir” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Kahraman’a 61 numaralı Trabzonspor forması

Protokol konuşmalarının ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve protokol mensupları tarafından Trabzon Tanıtım Günleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası stantları gezen Kahraman, hediyeleri geri çevirmedi. Meclis Başkanı Kahraman’a üzerine ismi yazılan 61 numaralı Trabzonspor forması hediye edildi.

Ankara AKM’deki Trabzon Tanıtım Günleri, 6 Mayıs akşamına kadar devam edecek. Etkinlikler boyunca çok sayıda sosyal ve kültürel aktiviteler gerçekleştirilecek.