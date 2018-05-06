Trabzon Valiliği tarafından Ankara Atatürk Kültür Merkezinde organize edilen ‘Trabzon Günleri’ dört günün ardından sona erdi. Etkinliğin son gününde Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Basını ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

"Trabzon tanıtım günleri anlamında Türkiuye’ye öncülük etmiştir"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz,Trabzon’nun tanıtım günleri anlamında Türkiye’ye öncülük ettiğini belirterek, " 2007 yılında Trabzon Günleri ilk olarak Ankara AKM’de yapılmaya başlanmıştır. Trabzon, tanıtım günleri anlamında Türkiye’ye öncülük etmiş bir şehirdir. 2017-2018 yılları itibari ile Trabzon Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda yapılmaya başlandı. Önceki yıllara oranla son iki yıl hem tanıtım hem de yapılan organizasyon açısından çok daha kapsamlı, çok daha profesyonel hareket edilerek şehrin tüm dinamizmi Ankara’da yansıtıldı. İstedik ki Ankaralı kendini Trabzon’da hissetsin" dedi

"Trabzon’u Ankara’ya taşıdık"

Vali Yavuz, etkinlikte Trabzon’u Ankara’ya taşıdıklarını belirterek şunları söyledi, "Tanıtım görsellerimizi şehrimizin destinasyonlarıyla süsleyerek Ankara’nın ve Trabzon’un billboardların da, üst geçitlerinde sergiledik. Trabzon’da ve Ankara’da Trabzon Günlerine yönelik tüm çalışmalar için toplantılar tertip ederek etkinliğin daha nasıl verimli geçirebileceğimizin çalışmalarını yaptık. Kısaca Trabzon tüm bürokrasisiyle belediyeleri ve kaymakamlıklarıyla TTSO ve DOKA’sıyla TÜRSAB’ıyla STK’sıyla ve basınıyla bir bütün halinde hareket ederek bu etkinliğin alt yapısını oluşturdu. Bunlara ilaveten sanatçılarıyla, tiyatrocularıyla, folkloruyla, geleneksel giysileriyle el sanatlarıyla kısaca soyut ve somut tüm kültürel ögeleriyle Trabzon’u Ankara’ya taşıdı”

"500 bin ziyaretçi "

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, etkinliği 500 bin ziyaretçiyle tamamlamayı beklediklerini vurgulayarak ,geçen yıla oranla büyük bir katılım gerçekleştiğini belirtti. Yavuz, "2017 yılında etkinliğimizi resmi kayıtlarda 250 bin civarında bir ziyaretçiyle tamamlamıştık. Gayriresmi olarak yaklaşık 400 bine yakın bir ziyaretçi Trabzon Günleri’ni ziyaret etmişti. 2018 yılında ise geçen yıla oranla daha büyük bir katılım gerçekleşti. 80 gıda çadırında yöresel ürünleri temsilen gelen şehrimizden gıdacılar, 4 tane yemekçi, geri kalan 23 hediyelik eşya satan esnaf katıldı toplamda 125 stant kuruldu. Geçen yıla göre etkinlikleri ziyaret edenlerin sayısı bu yıl artış gösterdi. Geçen yılın ziyaretçi sayısına bu yıl ilk 3 günde ulaşıldı. 125 kurum ve kuruluş ilk 3 gün ziyaretçi sayısı 227 Bin 629 resmi kayıt gayri resmi yöresel ürünler çadırı ve etkinlik alanı dahil yaklaşık 400 bin, etkinlik sonuna kadar 500 binin üzerinde bir katılımcı bekliyoruz”ifadelerini kullandı

"Ürünlerimiz takdirle karşılandı"

Yöresel ürünlerin ziyaretçiler tarafından takdirle karşılandığını belirten Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı, "2018 yöresel ürün çadırımızın takdire şayan bir düzen içerisinde tertip ettik. Tamamı Trabzon’dan getirilen ürünleri burada sergiledik. Denetimler yaparak halkımızın sağlığını da göz önünde bulundurduk. Aldığımız olumlu dönüşler tamamen yöresel ürünlerin yerli oluşu ayrıca hem hemşerilerimiz hem de Ankaralılar tarafından takdirle karşılandı"

"Tüm bu güzelliklerin gerçekleşmesine vesile olan tüm kurum ve kuruluşlara, halkımıza, TBMM Başkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Bakanlarımıza, milletvekillerimize, bürokratlarımıza, kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize, STK’larımıza, basınımıza teşekkürü bir borç biliriz”diye konuştu