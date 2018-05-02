2017 yılında ise toplam kaza sayısı 2015 ve 2016 yılına göre yüzde 200’e yakın düştü’’ dedi.

TESK ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Trafik Kazalarında Kaybettiğimiz Değerler" konulu fotoğraf sergisi, TESK Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergi hakkında bilgi veren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ’’Son 10 yılda meydana gelen 11 milyon 361 bin 191 kazada 47 bin 236 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 milyon 460 bin 675 kişi ise yaralandı. 2018 yılının ilk 3 ayında ise 94 bin 47 trafik kazasında 722 kişi hayatını kaybederken, 60 bin 90 kişi de yaralandı. Bu canımızı acıtan trafik kazalarına tüm toplumun dikkatini çekmek için bu resim sergisini açarak trafik kurallarına uymamanın doğurduğu sonuçlara dikkat çekmek istedik” ifadelerini kullandı.

Palandöken, serginin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Trafik kurallarına uyulması ve bu kazaların önüne geçilmesi için duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Trafik kazaları can alırken yaşa, cinsiyete veya unvana bakmıyor. Bu durumun örnekleri olan trafik kazalarında kaybettiğimiz 117 değer arasında maalesef futbolcularımızdan siyasetçilerimize, şarkıcılarımızdan gazetecilerimize kadar birçok önemli isim var. Vali Recep Yazıcıoğlu, eski Bakanlarımızdan Mustafa Taşar, sanatçılarımızdan Barış Akarsu, Kıvırcık Ali, Metin Oktay ve niceleri gibi. Fotoğraf sergimiz, bir hafta süre ile tüm vatandaşlara açık olarak’’ şeklinde konuştu.

’’Tüm sürücü ve yayaların trafik kazalarına duyarlılığının artırılması, trafik kuralları hakkında daha çok bilinçlenmesi gerekiyor”

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasının Karayolu Trafik Güvenliği Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Palandöken, ’’Tüm sürücü ve yayaların trafik kazalarına duyarlılığının artırılması, trafik kuralları hakkında daha çok bilinçlenmesi gerekiyor. Trafik kazaları can alırken yaşa, cinsiyete veya unvana bakmıyor. Trafik kazalarının en büyük sebebi trafik canavarı değil, eğitimsizliktir. 2015’te 1 milyon 313 bin 359 olan kaza sayısı, 2016’da 1 milyon 182 bin 491’e düştü. 2017 yılında ise toplam kaza sayısı 2015 ve 2016 yılına göre yüzde 200’e yakın düştü. 2017 yılında toplam kaza sayısı 410 bin 367’ye geriledi. 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 530 kişi hayatını kaybederken, 303 bin 663 kişi de yaralandı. Ancak kazalardaki bu düşüş yeterli değil” diye konuştu.

Palandöken, sürücü kusurlarından kaynaklanan kazaların oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Kültürümüzü, devlet adamlarımızı, siyasetçilerimizi, birçok değerimizi bu kazalar neticesinde yitiriyoruz. Bu değerler geri gelmiyor. Yola, araca, yayaya haddinden fazla dikkat etmeliyiz’’ dedi.

Aralarında Recep Yazıcıoğlu, Metin Oktay, Kerim Tekin, Barış Akarsu, Kıvırcık Ali, Ercan Arıklı, Erdal Tosun gibi ünlü isimlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.