TSK’dan yapılan açıklamada, "Afrin’de son iki hafta içerisinde; AFAD, Kızılay ve Mehmetçik işbirliği ile 30 farklı bölgede yaklaşık 5 bin 200 aileye sıcak yemek ve insani yardım malzemesi dağıtılmıştır" denildi.