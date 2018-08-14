» TSK: "Afrin'de AFAD, Kızılay Ve Mehmetçik Işbirliği Ile 5 Bin 200 Aileye Insani Yardım Malzemesi Dağıtıldı"
14 Ağustos 2018 18:14
TSK: "Afrin’de AFAD, Kızılay ve Mehmetçik işbirliği ile 5 bin 200 aileye insani yardım malzemesi dağıtıldı"
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’de son iki hafta içerisinde; AFAD, Kızılay ve Mehmetçik işbirliği ile 30 farklı bölgede yaklaşık 5 bin 200 aileye sıcak yemek ve insani yardım malzemesi dağıtıldığını açıkladı.
TSK’dan yapılan açıklamada, "Afrin’de son iki hafta içerisinde; AFAD, Kızılay ve Mehmetçik işbirliği ile 30 farklı bölgede yaklaşık 5 bin 200 aileye sıcak yemek ve insani yardım malzemesi dağıtılmıştır" denildi.