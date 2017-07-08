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08 Temmuz 2017 21:25

TSK: “Ağrı kırsalındaki hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı kırsalına icra edilen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Hakkari Şemdinli’de gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri esnasında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

TSK: “Ağrı kırsalındaki hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi”

08 Temmuz 2017 21:25


TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, Ağrı kırsalında icra edilen hava harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen iki hedefin (mağara ve barınma alanı) Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı. Bölgeden alınan ilk görüntü çerçevesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. 8 Temmuz 2017 tarihinde; 34’ncü Hudut Tugay Komutanlığı ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensubunun yer göstermesi neticesinde Şemdinli Alan Köyü Cevizpınar Mevkii bölgesinde yapılan arazi araması sonucunda 13 adet roket başlığı, 12 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 bin 300 adet kalaşnikof mühimmatı, 303 adet 7,62 Bixi mühimmatı, 10 adet fünyesiz el bombası, 10 adet el bombası fünyesi, 40 adet 9 voltluk pil, 88 adet küçük pil ve bol miktarda yaşam malzemesinin toprağa gömülü olarak ele geçirildiği kaydedildi.


Ayrıca, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından Şemdinli Derecik Gerdan Tepe mevkiinde 8 Temmuz 2017 tarihinde icra edilen operasyon esnasında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 218 doçka mermisi (şeritli olarak) ve 2 adet RPG 7 mühimmatının ele geçirildiği açıklandı.




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