» TSK: "Daha Önce Mutabık Kalınmış Münbiç Yol Haritası Ve Güvenlik Prensipleri Doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat Alanı Ile Münbiç Arasında Kalan Hatta TSK Ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurları Tarafından 18 Haziran 2018 Tarihinden Itibaren Bağımsız De
18 Haziran 2018 16:00
TSK: "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız de
IHAAW160054-ASA/18-06-2018
- TSK: "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır.