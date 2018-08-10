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  •  » TSK: "Diyarbakır/kocaköy Bölgesinde 02 Ağustos 2018 Tarihinde Düzenlenen Operasyonda Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerden Birinin Bölücü Terör Örgütünün Gri Listede Aranan Sözde Bölge Sorumlularından Şahin Kod Adlı Ahmet Dorak Olduğu Tespit Edilmişt
10 Ağustos 2018 10:17

TSK: "Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edilmişt

IHAAW101737-GEN/10-08-2018 - TSK: "Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edilmiştir.

TSK:

10 Ağustos 2018 10:17

" 10.08.2018 10:17:37 TSI NNNN




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