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22 Haziran 2018 00:11

TSK: “Gün içinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında çok miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

TSK: “Gün içinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi”

22 Haziran 2018 00:11


TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari’nin Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinin kırsal bölgelerinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet SA-18 hava savunma füzesi, AT-4 tanksavar silahı ve bir adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.


Öte yandan, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 125 adet tüp, 150 adet pil ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.




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