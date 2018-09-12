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TSK: "Komandolar İkiyakalar'da teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komandoların İkiyakalar’da teröristlerin inlerine girmeye devam ettiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komandoların İkiyakalar'da teröristlerin inlerine girmeye devam ettiğini açıkladı.


TSK'dan yapılan açıklamada, komandolar tarafından İkiyakalar'da icrasına devam edilen operasyonlarda teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiği kaydedilerek, "Aramalarda tespit edilen derin bir tünelin birbirine bağladığı dört mağaradan oluşan sığınakta; çok miktarda tuzaklanmış durumda tüp, roket mühimmatları, çeşitli tip patlayıcı maddeler, 30 kadar TNT kalıbı, bol miktarda EYP malzemesi ile yaşam malzemeleri bulunmuş ve imha edilmiştir" denildi.

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